中天播黑衣人霸凌女學生新聞挨罰 更一審判決撤銷

北院行政訴訟庭更一審認為，NCC諮詢委員未滿一半出席開會，因此程序具有瑕疵，判決撤銷NCC對中天的裁罰。（資料照）

2022/03/16 09:14

〔記者溫于德／台北報導〕中天新聞台3年前報導「狂甩12個巴掌黑衣人入侵校園霸凌女學生」為標題的相關新聞，遭國家通訊傳播委員會（NCC）認定違反「衛星廣播電視法」，裁罰40萬元，中天不服提告，台北地院行政訴訟庭更一審指，NCC諮詢委員未滿一半人數出席開會，因此程序具有瑕疵，判決撤銷裁罰；可上訴。

判決指，中天新聞台於2019年8月30日報導「狂甩12個巴掌黑衣人入侵校園霸凌女學生」為標題的相關新聞，遭NCC認為新聞內容詳細描述並呈現少女被霸凌過程，已妨害兒童或少年身心健康，依「衛廣法」開罰40萬元，中天提告抗罰。

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北院原審一度駁回中天，台北高等行政法院認為，北院未讓中天調閱NCC諮詢會議紀錄，有違憲法保障的正當法律程序，故廢棄原判決，將全案發回北院更審。

北院更一審指，NCC為了擴大公民參與及廣納社會多元觀點，在專業觀念上與社會脈動與時俱進，設有諮詢會議，依諮詢會議設置要點可知，諮詢會議設置諮詢委員39至51人，由專家學者、公民團體代表、內容製播實務工作者等組成，並由NCC主任委員視議案需要，從諮詢委員名單中遴選19人與會，遴選委員至少有2分之1出席，才能開會。

然而，NCC於2020年6月30日召開諮詢會議時，主任委員遴選28人組成諮詢會議，至少須有一半人數即14名委員出席，但當天只有13名委員到場，故程序上具有瑕疵，故撤銷裁罰。

相同情況發生在中天新聞台於2019年12月2日報導「爭風吃醋引紛爭30餘人旁觀！少女竟率眾霸凌情敵」時，NCC同樣認為新聞內容詳細描述並呈現少女被霸凌過程，裁罰40萬元。北院認為，NCC諮詢委員未滿一半人數出席開會，程序具有瑕疵，撤銷NCC對中天的裁罰；可上訴。

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