情義小三照顧殘障人夫18年 獲法官輕判

小三與身障人夫長期同居，照顧他18年，法官認為元配求償100萬過高，輕判賠償10萬元。（情境照）

2022/03/09 23:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕遇到真正有情有義的小三，法官該怎麼判？新竹縣何姓婦人指控黃姓小三與先生劉男長期同居，對黃女求償100萬元。但黃女喊冤說，劉男工作受傷裝義肢，遭家人棄養，她同情劉男遭遇不離不棄18年，甚至稱呼何女大姊。法官調查發現黃女辯詞可信，但她與人夫同居也是事實，最終僅輕判10萬。

何女指控，先生劉男與黃女長期同居，自己是二戰結束時出生的傳統鄉下婦女，受當時婦女價值觀教育影響，並因時代氛圍因素，對於花心不斷的丈夫一輩子隱忍沉默，無法激烈反擊，但心中對黃女感到噁心，長期以來受有精神上損害，僅能隱忍保持單純沉默，並無默許或任何寬恕黃女之意，求償精神慰撫金100萬元。

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黃女則說，2004年間經友人介紹認識劉男，當時劉男獨自一人居住，且他婚後花心不斷，在外交往多名女友。劉男曾在新竹市古奇峰經營玻璃藝品生意，因焊燒玻璃致兩腿受傷，裝上義肢行動不便。何女及家人不理會也不照顧，她同情劉男遭遇，因此留下照顧，日久生情同居。

黃女說，2008年，劉男為感謝她照顧日常起居生活、陪伴到醫院看診，到民間公證人事務所辦理死因贈與契約書，載明同意將竹東鎮土地及房屋遺贈給她，她則需照顧劉男至死。何女及家人全盤了解，並未阻止。何女在住家經營雜貨店，與2人同居處相隔僅數百公尺，她經常到雜貨店購物，稱呼何女為大姊，而且何女從未曾提出通姦告訴，可見早已寬恕2人同居。她全心全意照顧殘障的劉男，何女才能無後顧憂，專心經營雜貨店。

法官調查，劉男身體退化，黃女曾與何女及其子女在竹東鎮公所召開親屬會議，法官認為這是黃女不得不透過政府單位召開親屬會議，以解決劉男照顧的後續問題，新竹縣政府社會處社工員作證內容也是如此，因此可認定黃女辯詞是有根據的。

法官認為，小三黃女全心全意照顧殘障人夫，元配才能無後顧憂專心經營雜貨店，因此，元配的精神受損情況輕微，且元配坦承18年前早因先生花心而分居未同住，可見夫妻分居並非因小三黃女介入。法官認定小三對元配所造成精神上痛苦程度不大，元配請求小三賠償100萬元過高，最後輕判黃女賠償元配10萬元。

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