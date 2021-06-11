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    女球隊經理連劈隊上2人夫 合買房啪啪10多次逼離婚

    台南地院判惡意破壞他人婚姻家庭、毫無悔意的許女須賠80萬元給吳姓人妻。（資料照）

    台南地院判惡意破壞他人婚姻家庭、毫無悔意的許女須賠80萬元給吳姓人妻。（資料照）

    2021/06/11 01:04

    〔記者王俊忠／台南報導〕從事保險業的許姓女子加入1支球隊擔任經理，先後與兩名已婚男球員交往，第一個男友的妻子發現外遇情，許女被迫分手；不久，她又交上同為保險業的球員人夫，還合買房子、發生10多次性關係，許女要對方逼吳姓妻子離婚、趕出家門，元配後來挽回丈夫感情、反擊告小三，台南地院查明許女破壞他人家庭的事實，判須賠償吳女80萬元慰撫金。

    吳女控訴，她與從事保險業的丈夫阿雄於2011年結婚，婚後育有子女。許女也是保險從業人員，在2018年間擔任阿雄的球隊經理，明知男方已有妻室，仍於2019年2月到2020年7月與阿雄交往。

    吳女也知悉，丈夫與許女先後在許女台南市租住處及兩人合買的大樓公寓內，發生10多次性關係。許女得知元配發現姦情，不但未反省、收斂，反而幫阿雄出主意、擬離婚協議書，慫恿男方離婚，還明目張膽以LINE嗆吳女「要認清自己，阿雄的心不在妳那裡」，吳女精神遭受嚴重痛苦，提告許女侵害配偶權並求償。

    許女則反駁指稱，交往時，阿雄臉書感情欄註記離婚，得知男方欺騙時，她幾近崩潰，決定在阿雄未離婚前維持一般朋友關係。而且，從吳女與阿雄的對話紀錄得知兩人婚姻已破裂、在談離婚事宜；她曾與吳女LINE對話，對方還說，「我用剩的，妳愛就拿去」，顯示吳女同意她與阿雄交往。

    台南地院法官查出，球隊另名曾與許女交往的人夫球員，曾向許女介紹說，「阿雄已結婚死會了」；阿雄也說兩人交往時，許女就知道他有妻子，沒有騙稱自己已離婚，因此，許女說自己遭到阿雄與妻子設局欺騙，不足採信。而吳女會說「我用剩的，妳愛就拿去」，這是吳、許兩人吵架的氣話，不能解讀是吳女同意許女與阿雄交往。

    法官認為，許女利用阿雄與妻子不睦之機，慫恿男方與離婚，還要男方把妻子趕出家門，致使吳女遭到丈夫背叛、家庭破碎，身心受重創。許女不但未向吳女表達歉意，還反控遭吳女與阿雄設局欺騙感情，可見其惡意破壞他人家庭、毫無悔意，判賠80萬元，還可上訴。

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