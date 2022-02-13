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    首頁　>　社會

    人夫與女下屬共度情人節 偷吃被抓竟掰「又不是和尚」

    新竹某科技公司王姓副理與劉姓女同事過從甚密，共度情人節且互以老公、老婆等親暱言語相稱，且於餐廳不同時間有相擁親嘴照，被妻子發現追問時，王男竟撂話「我又不是和尚，我又不吃素！」（情境照）

    新竹某科技公司王姓副理與劉姓女同事過從甚密，共度情人節且互以老公、老婆等親暱言語相稱，且於餐廳不同時間有相擁親嘴照，被妻子發現追問時，王男竟撂話「我又不是和尚，我又不吃素！」（情境照）

    2022/02/13 17:16

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某科技公司王姓副理與劉姓女同事過從甚密，共度情人節且互以老公、老婆等親暱言語相稱，且於餐廳不同時間有相擁親嘴照，被妻子發現追問時，王男竟撂話「我又不是和尚，我又不吃素！」、「那就是炮友，你說動真感情，廢話，打個炮，當然會講我愛你！不然才奇怪！演也要演得像一點！」新竹地院判二人需連帶賠償20萬元給人妻。

    蔡女指控，與先生王男結婚十年育有一子，先前發覺先生會刻意不讓她使用他的手機，並且設定密碼，去年2月她在先生公事包中發現同事劉女所寫卡片，2人互以老公老婆互稱，且於情人節互傳語帶愛意卡片，事後她赫然發現二人接吻照片，二人在手機儲存空間中設定為家人以共用雲端硬碟。

    東窗事發後，王男撂話「我又不是和尚，我又不吃素！」、「就是外面有發生關係，我就是無法忍受夫妻沒有性生活」、「那就是炮友，你說動真感情，廢話，打個炮，當然會講我愛你！不然才奇怪！演也要演得像一點！」蔡女憤而向二人連帶求償精神慰撫金100萬元。

    法官發現劉女書寫的情人節卡片記載：「老公～這是我們的第一年情人節喔～有你真好！」2人互以老公、老婆等親暱言語相稱，並共渡情人節及慶生；且於餐廳不同時間有相擁親嘴照，該行為顯然已逾越有配偶之人與異性合理往來社交行為範圍，而係不正常往來及親密行舉，最後法官判2人需連帶賠償人妻精神慰撫金20萬元。

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