老司機愛上自家女老闆「求砲」挨耳光 反被揭發「腳踏三條船」

彰化地方法院。（資料照）

2022/02/20 13:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣已經結婚13年的遊覽車司機吳男，愛上自家遊覽車公司的蔡姓女老闆，去年公司出團到宜蘭，2人有機會朝夕相處，吳男鼓起勇氣，半夜跑到蔡女房間示愛還想「討一砲」，蔡女火冒三丈，賞他一巴掌，回頭還把吳男「在外養小三」的事實告訴他的老婆，老婆搜集證據，證實所言不虛，她認為老公「腳踏三條船」，被女老闆拋棄才移情黃姓女家教，蔡女、黃女都傷害她的婚婚，各要求損害賠償各50萬元。但法官審理後認為，黃姓家教老師才有破壞元配家庭的事實，她與吳男要共同賠償30萬元給元配。

提出此訴訟的是擔任護理師的俞女，他嫁給遊覽車司機吳男已有13年，但2年前吳男暪著老婆劈腿愛上黃姓女家教，花心的吳男也愛上的自家的女老闆蔡女。

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這起桃色糾紛風波起因於2019年，女老闆帶著遊客出團到宜蘭遊玩，由吳男擔任司機，吳男在入住礁溪某飯店時，半夜跑來敲女老闆的房間門示愛，還要求「來一砲」。

女老闆向法官說，他跟吳男是雇主和員工關係，員工向老闆提出「賞砲」的要求太誇張，她氣得賞對方一巴掌，吳男就倖倖然離去。女老闆回到彰化後，氣得打電話給吳的元配俞女，加碼爆料「妳老公在外已經有小三」，就是當家教的黃小姐。

俞女不動聲色，悄悄收集先生與黃女的Line對話半年，其中對話包括「親愛的老公，我愛你，假日工作辛苦，要小心，LOVE」，吳男回說「我有一天要娶妳回家，前提是先跟她（俞女）離婚，妳才是我攜手一輩子的老婆」。

法官根據相關的證據研判，吳男與女老闆並沒有發生性關係，反而跟黃女的對話非常曖眛，雙方甚至互許終身，此已侵犯到原告的婚姻權，2人應賠元配30萬元。

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