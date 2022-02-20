為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老司機愛上自家女老闆「求砲」挨耳光 反被揭發「腳踏三條船」

    彰化地方法院。（資料照）

    彰化地方法院。（資料照）

    2022/02/20 13:07

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣已經結婚13年的遊覽車司機吳男，愛上自家遊覽車公司的蔡姓女老闆，去年公司出團到宜蘭，2人有機會朝夕相處，吳男鼓起勇氣，半夜跑到蔡女房間示愛還想「討一砲」，蔡女火冒三丈，賞他一巴掌，回頭還把吳男「在外養小三」的事實告訴他的老婆，老婆搜集證據，證實所言不虛，她認為老公「腳踏三條船」，被女老闆拋棄才移情黃姓女家教，蔡女、黃女都傷害她的婚婚，各要求損害賠償各50萬元。但法官審理後認為，黃姓家教老師才有破壞元配家庭的事實，她與吳男要共同賠償30萬元給元配。

    提出此訴訟的是擔任護理師的俞女，他嫁給遊覽車司機吳男已有13年，但2年前吳男暪著老婆劈腿愛上黃姓女家教，花心的吳男也愛上的自家的女老闆蔡女。

    這起桃色糾紛風波起因於2019年，女老闆帶著遊客出團到宜蘭遊玩，由吳男擔任司機，吳男在入住礁溪某飯店時，半夜跑來敲女老闆的房間門示愛，還要求「來一砲」。

    女老闆向法官說，他跟吳男是雇主和員工關係，員工向老闆提出「賞砲」的要求太誇張，她氣得賞對方一巴掌，吳男就倖倖然離去。女老闆回到彰化後，氣得打電話給吳的元配俞女，加碼爆料「妳老公在外已經有小三」，就是當家教的黃小姐。

    俞女不動聲色，悄悄收集先生與黃女的Line對話半年，其中對話包括「親愛的老公，我愛你，假日工作辛苦，要小心，LOVE」，吳男回說「我有一天要娶妳回家，前提是先跟她（俞女）離婚，妳才是我攜手一輩子的老婆」。

    法官根據相關的證據研判，吳男與女老闆並沒有發生性關係，反而跟黃女的對話非常曖眛，雙方甚至互許終身，此已侵犯到原告的婚姻權，2人應賠元配30萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最美性博士許藍方爆偷吃人夫挨告 男主角與妻一起出庭
    2022/02/18 17:30

    最美性博士許藍方爆偷吃人夫挨告 男主角與妻一起出庭
    銀行行長外遇偷吃女行員 正宮氣炸拉紅布條曝丈夫通姦
    2021/07/11 00:30

    銀行行長外遇偷吃女行員 正宮氣炸拉紅布條曝丈夫通姦

    年後轉職這家房仲業錄取率不到一成
    人夫偷吃超狂小三 嚇到寧願自爆婚外情也要報警
    2020/01/18 18:16

    人夫偷吃超狂小三 嚇到寧願自爆婚外情也要報警
    副教授和女助理十指緊扣 賠妻35萬
    2015/06/27 06:00

    副教授和女助理十指緊扣 賠妻35萬

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播