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    彰化亮麗女民代被控脫光視訊男建商 妻見撩夫影像怒求償500萬

    彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，遭某建商女董座指控誘拐人夫，導致婚姻破裂，要求精神賠償500萬元。（翻攝陳聿琦臉書）

    彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，遭某建商女董座指控誘拐人夫，導致婚姻破裂，要求精神賠償500萬元。（翻攝陳聿琦臉書）

    2022/02/19 16:32

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，近日遭某建設公司陳姓女董座指控，曾與丈夫脫光衣服視訊，還擺出猥褻姿勢，試圖誘拐其夫，另外女鄉代也曾到家中大聲斥責丈夫，指控他始亂終棄，導致鄰里皆知，她也精神受創，因此向女鄉代求償500萬元精神慰撫金。女鄉代辯稱，兩人只是網交，並無發生關係，還指控建商竊錄影片威脅交往，證據無效不應賠償。彰化地院審理，認為女鄉代早得知被錄影像，卻沒提告對方，無效證據說詞並無根據，判處女鄉代應賠償女董座25萬元。

    本報記者致電陳聿琦，但尚未接獲回應。據了解，陳聿琦（44歲）2018年首次當選伸港鄉鄉民代表，曾任前立委林滄敏助理，在地方相當活耀，也被寄予角逐今年伸港鄉長，原告陳女其夫是彰化某農會理事長，深具財力，跟陳女合開建設公司，由陳妻則擔任董事長，他自己掛名總裁。

    判決書指出，陳姓女董座表示，她跟丈夫1982年結婚至今，女鄉代都知情，但女鄉代仍在2016年至2019年某日，跟陳夫以通訊軟體視訊時，寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢供陳夫觀看，爾後2019年8月1日，女鄉代還跑來她跟陳夫住所，斥責陳夫對她始亂終棄、另結新歡等，她覺得怪怪的，打開電腦才發現，女鄉代與丈夫視訊時的不雅照片。

    陳姓女董座認為，女鄉代所為已經侵害配偶關係，足以動搖她跟配偶生活安全及幸福，且女鄉代大聲指責搞得鄰里皆知，加劇她精神上痛苦，使她與陳夫婚姻關係發生難以回復的損害，因此要求女鄉代賠償精神慰撫金500萬元。

    對此，陳聿琦向法官辯稱，陳女與其夫兩人早已貌合神離，分房多年，而陳夫花名在外還擁有多名女性密友，陳女都知情，她為失婚婦女，禁不起陳夫熱烈追求，所以同意網交，但從未與他發生肉體關係，也不知道當時被陳夫趁機竊錄影像，後來還被要脅交往。

    陳聿琦也說，陳女疑因地方選舉利益糾葛，在2017、2018年時，就曾將被竊錄的影像散布，她也曾到警局提告妨害名譽及偽造文書，只是後來經地方協調撤告，所以陳女早知情她與陳夫關係，現在才提告訴，已逾2年的告訴時效，且陳夫未經其同意竊錄該段影像，應不具證據能力，所以不應賠償。

    法官審理認為，女鄉代無法證明陳姓女董座在2年前就知悉視訊事件，雖女鄉代聲稱2018年就散布遭竊錄影像，但陳女則自陳是在2019年8月才知悉有脫衣視訊影像，並於2020年12月提出訴訟，並未超過2年時效。另女鄉代主張遭竊錄影像，在2018年經散布得知，但至女董座提告前已逾2年，女鄉代卻未提告對方，因此主張證據無效並無依據。

    法官審酌，陳女於2019年收入200萬元，名下財產上億元，陳聿琦2019年所得則為80多萬元，認為陳女求償50萬元較為合理，但陳夫也是連帶賠償義務人，依法應平均分擔賠償義務，因此判決陳聿琦應賠償25萬元。全案可上訴。

    彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，遭指控脫衣視訊男建商。（翻攝陳聿琦臉書）

    彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，遭指控脫衣視訊男建商。（翻攝陳聿琦臉書）

    彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，年紀44歲但保養有成，也是地方政治人物美魔女的代表。（翻攝陳聿琦臉書）

    彰化縣伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，年紀44歲但保養有成，也是地方政治人物美魔女的代表。（翻攝陳聿琦臉書）

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