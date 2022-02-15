惹腥！「小三」指控拿性愛照威脅 「領導卓越獎」校長道歉

嘉義縣某偏鄉學校績優校長遭「小三」爆料控訴。（擷取自臉書「爆料公社二社」）

2022/02/15 22:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣某國小校長治校成績優異，曾獲教育部「校長領導卓越獎」，今天（15日）卻遭「小三」在臉書「爆料公社二社」發出「毀滅性長文」，詳述雙方交往、發生性關係到始亂終棄過程，績優校長惹腥，嘉義縣教育處介入調查，這位校長今晚9點多發聲明道歉。

縣府教育處長李美華獲報之後，立即指派督學葉信一調查，校長向督學承認與爆料女子確曾交往過，據了解，這名女子因承辦該校的校外活動和校長認識進一步交往，由於該女也提到受校長照顧承接該校業務，教育處除要求校長撰寫完整報告，並將調查是否涉及不法。

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爆料女子爆料說：「為了接近我一直對我好，給我很多次工作機會，讓我對他有好感讓我信任他。半夜就算有喝酒，我一直拒絕，也要下山開一個多小時的車來找我，說只看我一眼也好。」

但在爆料女子得知校長有婚姻關係提出分手時，校長似乎成了恐佈情人，竟偷拍很多他們做愛的照片，還在女子知道校長有婚姻一直想要離開「戒掉」校長時，傳照片來問：「真的沒有下次了嗎？」

如果爆料女子指控屬實，相關行徑與這位校長一向給人的溫文儒雅形像有天壤之別，難怪嘉義教育圈瘋傳「模範校長鬧緋聞，還拍性愛照，反差真的很大」。

據了解，這位新生代校長對實驗教育很投入，依嘉義縣規定，偏鄉迷你學校校長任期為三年，但這位校長深耕偏鄉教育、兩度延任，已進入第7年任期，因而傳出「腥聞」後，地方人士都覺得訝異，異口同聲說「校長看起來很老實，怎麼會搞出如此嚴重的婚外情。

該校長發出聲明表示：「本人因一時言行失當，導致傷害相關人員，在此提出最深的歉意。一、在有正常家庭關係之角色下，與其他女子發生情感的狀況，對於我的太太和家人造成的傷害，深感抱歉。二、本人想結束這一段關係，在這樣過程之中讓對方感到受傷及不舒服的狀況，也感到很愧疚。三、因個人在外言行失當，造成對於學校的名聲受到牽連損害，覺得很抱歉。」

績優校長遭「小三」爆料控訴。（擷取自臉書「爆料公社二社」）

績優校長遭「小三」爆料控訴。（擷取自臉書「爆料公社二社」）

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