天沐集團發行虛擬貨幣被騙 盧卡斯負責人劉旭峰等6人起訴

台北地檢署今依違反銀行法等罪，起訴盧卡斯登記負責人劉旭峰及招攬投資的講師等6人。 （資料照）

2022/03/03 14:12

盧卡斯實際負責人邱資勝潛逃被通緝

〔記者錢利忠／台北報導〕盧卡斯國際公司實際負責人邱資勝，3年前協助天沐集團發行虛擬貨幣「美人幣」，宣稱後勢看漲、保證獲利來招攬投資，等到美人幣掛牌交易後，邱資勝即涉嫌大量倒出手中的美人幣，導致價格崩跌，案發後邱資勝即潛逃而被通緝；台北地檢署今依違反銀行法等罪，起訴盧卡斯登記負責人劉旭峰及招攬投資的講師等6人。

至於同遭美人幣投資人提告的天沐集團負責人牛羽溱、幣匯交易所執行長梁文耀，以及受託舉辦說明會推廣美人幣的玩真創意負責人彭冠今等3人，檢方則認定罪證不足，今獲不起訴。

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全案起源於2019年7月11日，美人幣於交易所掛牌交易後不久，同年9月底價格即崩跌，檢方調查，幕後主因即是邱資勝涉嫌利用其掌握的交易帳號，以人為操縱的方式大量出售美人幣，造成該幣價格異常下跌。

檢調調查，邱資勝當初找上牛羽溱後，不斷吹噓畫大餅，遊說牛投入資金發展虛擬貨幣，初期還不斷以各種名目向牛羽溱請款，包括索討系統開發、前期市場開發等費用，直到美人幣掛牌交易後崩跌，牛雨溱這才發現上當，氣得對邱資勝提告，交易所也緊急將美人幣下架。

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