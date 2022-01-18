獨家》幣圈震撼彈！ 「幣託」負責人遭約談搜索 50萬交保

調查局台北市調查處獲報後展開調查，本月14日秘密發動搜索及約談林書維，經士林地檢署複訊後，諭令林書維50萬元交保。（資料照）

2022/01/18 11:57

〔記者錢利忠／台北報導〕位居台灣前3大加密貨幣交易所的幣託（Bito），其登記負責人林書維先前遭舉報，請辭技術長一職後，未交接涉及業務機密的密碼、印信等物件，消息傳出後，震撼台灣幣圈；調查局台北市調查處獲報後展開調查，經長期偵蒐後，本月14日秘密發動搜索及約談林書維到案，經士林地檢署複訊後，依涉嫌侵占、背信及洗錢防制法等罪，諭令林書維50萬元交保。

幣託先前曾發聲明指出，有關離職員工之行為，對幣託集團之用戶及多年來建立之商譽造成重大影響，幣託集團深表遺憾。幣託集團自創立以來，篳路藍縷，共同創辦人暨執行長鄭光泰先生、暨營運長劉德正先生殫精竭慮，率領集團員工齊心合力，致力於虛擬貨幣交易簡易化、洗錢防制嚴謹化，兼及普惠金融及企業社會責任。日前，此離職員工之爭議，亦僅屬單一個案，對於公司之營運、業務之拓展、服務之深化及職場之保障，特別是使用者權益，絲毫不生影響。

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有超過30萬名會員的幣託交易所，在幣圈中擁有高知名度，2018年上線後，提供會員以台幣購買加密貨幣，包含台幣買賣比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）等加密貨幣，提供服務類似於台股下單買賣，交易所則提供掛單集中撮合服務，價格由買賣方價格撮合決定。

幣託曾於2020年底與調查局合作，主動通報涉及虛擬貨幣「泰達幣」詐騙案的異常交易行為，協助調查局資安工作站逮獲「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖等多名詐騙案同夥，檢調查出蔡宗霖等人涉嫌利用系統漏洞溢領市值約2500多萬元的30萬顆泰達幣及217顆以太幣；經台北地檢署調查後，去年5月依詐欺、妨害電腦使用及洗錢防制法等罪將蔡宗霖等9人起訴，該案現於台北地院審理中。

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