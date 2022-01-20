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    玩虛擬遊戲幣銷售額上億欠稅上千萬 管收一夜即籌款獲釋

    黨男（著黑色外套）經法院裁定管收後，由新北分署同仁戒護送至管收所。（記者王定傳翻攝）

    黨男（著黑色外套）經法院裁定管收後，由新北分署同仁戒護送至管收所。（記者王定傳翻攝）

    2022/01/20 13:06

    〔記者王定傳／新北報導〕黨姓男子從事虛擬遊戲幣（星城幣）銷售額高達1億2472萬餘元，滯納102年度至106年度營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅加計罰鍰1433萬餘元；行政執行署新北分署發現他投入大量資金於期貨買賣，另提領現金1022萬元流向不明，本週一向新北地院聲請管收3個月獲准，黨男在管收所只待了一夜，隔日便由家人先行繳交現金300萬元，剩餘欠稅辦理分期並提供擔保後獲釋。

    新北分署指出，55歲的黨男於2013年至2017年間從事星城幣交易，並利用第三方支付公司代為收取款項，銷售額高達1億2472萬餘元，卻未依法申請稅籍登記，涉嫌逃漏102年度至106年度營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，案經移送執行；新北分署執行黨男名下銀行存款、車輛及三重區不動產，徵起將近497萬元，尚欠1433萬餘元。

    行政執行官調查發現，黨男從事星城幣交易獲利約千萬元，另投入大量資金於期貨買賣，陸續自其銀行帳戶匯入期貨保證金合計達466萬餘元作為交易資金，且於移送機關發函調查本案欠稅後，反將其名下中國信託商業銀行、合作金庫商業銀行帳戶現金提領一空，金額合計1022萬元。

    新北分署在本週一通知黨男到場說明，黨男稱其名下已無財產亦無力繳納欠款，至於為何提領大額現金，則辯稱是返還友人借款，但卻完全提不出相關證明，對於借款及還款過程說辭漏洞百出，明顯與常情有違。

    行政執行官詢問後認定黨男顯有履行義務之可能故不履行，且有隱匿或處分應供執行財產情事，又拒未提出合理清償方案，當日聲請管收，經法官審理後裁准管收黨男3個月。

    新北分署將黨男解送至管收所後，依所方防疫措施，新入所人員均需單獨隔離14天，暫時無法與外界親友會面，由於農曆新年將近，黨男在管收所只待了一夜，隔日便由家人先行繳交現金300萬元，剩餘欠稅辦理分期並提供擔保後獲釋，免去獨自在管收所中過年的命運。

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