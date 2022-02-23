華山割乳分屍人魔陳伯謙無期徒刑定讞 死者父慟喊：台灣司法已死

高姓死者父親今在台北市議員應曉薇陪同下開記者會，心痛表示昨還夢到亡女狼狽、恐懼樣貌，痛批台灣司法已死。（記者鄭名翔攝）

2022/02/23 17:45

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華山肢解割奶分屍案 陳伯謙逃死判無期徒刑定讞

〔記者鄭名翔／台北報導〕犯下震驚全國的「華山分屍案」兇嫌陳伯謙判無期徒刑定讞；對此，高姓死者父親今在台北市議員應曉薇陪同下開記者會，心痛表示昨還夢到亡女狼狽、恐懼樣貌，今得知陳伯謙未被判死刑，怒轟法院無視鑑定人認為已無可教化的鑑定結果，公然說謊操弄廢死，高喊「台灣司法已死」。

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高父表示，過去多方專業心理鑑定均認為陳伯謙近乎無教化可能，但高等法院竟公然說謊、違背鑑定結果，對外宣稱陳仍有教化可能性，根本是藉機操弄廢死，而司法原應作為公平正義最後防線，如今卻讓犯下滔天大罪的人躲過死刑，實在無法接受。

高父悲痛提到，昨晚還夢見亡女以狼狽、恐懼的樣貌出現，父女夢中來不及說話就醒來，今日再得知兇殘殺害愛女的陳伯謙被判無期徒刑，對女兒更是感到萬分悲慟不捨；而陳伯謙過去在開庭時對家屬都冷漠以對，相關和解、道歉、賠償均沈默不語，態度令人無法接受。

高父怒批，在首善之都的華山大草原竟發生此事，係因台北市政府縱容違法才導致發生如此無法無天的慘劇，而法院更將「可教化」作為操作廢死的工具，無視專業鑑定結果，受害家屬也再無救濟管道，怒批已無公平正義、台灣司法已死，此判決等同宣告未來人民須自行思考如何保護自己。

應曉薇也憤怒說道，陳伯謙不僅是殺人魔還是吃人魔，甚至曾高調宣稱要出書寫回憶錄，但法院竟還認為有教化可能而未判死刑，等同是對所有秉持公平正義的人宣判死刑，她主張，既然台灣尚未廢除死刑，陳伯謙就應該判死，呼籲社會大眾拿出同理心、共同聲援高父，讓法院聽到此判決「真的錯了」。

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