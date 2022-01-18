華山分屍案陳伯謙逃死 想出書撈一筆出庭卻沉默

華山割乳殺人犯陳伯謙逃死。（資料照）

2022/01/18 17:21

〔記者吳政峰／台北報導〕男子陳伯謙2018年在台北市華山大草原搭設「野居草堂」教導弓箭，卻性侵殺害前來求教的高姓女學員，割下其乳房、陰部製成標本收藏後，分屍分成七大袋丟棄。高等法院更一審去年9月以有教化可能性，廢棄死刑，改判無期徒刑。陳伯謙想出書賺第一桶金，但18日接受延押庭訊問後，卻沉默不發一語。

陳伯謙一審原被台北地院判處死刑，但更一審指出，陳伯謙經過鑑定，有中度矯治與再社會化可能性，再犯風險低，可由矯正機關透過個別與團體心理治療、生命教育課程來矯治，遂依最高法院見解「判死須審酌教化可能性」，改判陳無期徒刑。

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陳伯謙逃死，但因案件上訴最高法院，尚未確定，仍羈押在看守所內，18日赴高院開延押庭後，陳伯謙被問到能否接受無期徒刑？再犯風險？時，均沉默以對，不願表達意見，亦未公開對家屬表示歉意。

陳伯謙深信自己不會被處死，對個人未來頗有期待，去年三月會客時告訴友人，未來打算出書，寫一本「變態殺人魔的心情自白」，認為這本書應該會很紅，可以賺一桶金。

一名參與當年分屍案偵辦的刑事人員說，陳男一直胸有成竹，如今獲判免死，司法訴訟走向似乎都在他的掌握、 預期中。

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