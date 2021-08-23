華山分屍案》陳伯謙「幽靈抗辯」、檢認應判死 更一審9月8日宣判

犯下華山分屍命案的凶嫌陳伯謙。（資料照）

2021/08/23 15:17

〔記者楊國文／台北報導〕震驚全國的「華山分屍命案」，一審認定陳伯謙涉性侵、勒斃酒醉的高姓女學員並分屍，判陳死刑，高等法院則認定陳符合自首規定，改判無期徒刑；高等法院更一審日前召開全天庭訊的生死辯，陳仍否認殺人，咬定殺人兇嫌是身份不明的華裔美籍男子ERIC，檢斥責陳進行「幽靈抗辯」，將殺人犯行推給不存在的人，無教化可能，應判死；本案定9月8日宣判。

高院更一審將於宣判後立即召開延押庭，決定是否延押陳伯謙。

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39歲陳伯謙是射箭教練，在華山草原上搭建「野居草堂」，2018年5月31日下午，被害人高女到野居草堂飲酒聊天，6月1日凌晨，陳趁高女酒醉將她性侵得逞並勒斃，將屍塊載運至陽明山區棄置。

家屬苦尋多日找不到高女報警，警方對陳展開調查，陳終於坦承殺害高女並棄屍，引領員警上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案。

台北地院審理時，陳改口稱殺人嫌犯是曾到野居草堂聊天的華裔人士ERIC，卻說不清楚此人身分。北院認定，根本不存在ERIC這號人物，且高女失蹤後即鎖定陳涉案，不算自首，依強制性交故意殺人等罪判死刑、褫奪公權終身。

高院審理後認定，陳伯謙符合自首規定，並供出犯罪經過及棄屍地點，帶警方尋獲屍塊，改判陳無期徒刑，引起不小爭議。上訴後，最高法院將全案撤銷發回更審。

高院更一審日前召開全天候的辯論庭訊，陳將殺人犯行推給華裔人士ERIC，辯稱當初是被警方恐嚇才認罪，只承認協助分屍和棄屍。

檢方問陳，是否後悔自己犯下的殺人罪行？但陳堅稱沒殺人；檢也發現，陳的看守所輔導紀錄均指稱是替人坐牢，綜合認定陳是犯下兩公約的「情節最重大之罪」，且無悔意或教化可能，應判死刑；高家出庭也主張判陳死刑。

高院合議庭評議後，定9月8日宣判；另考量陳的羈押期限將於10月2日屆滿，將於宣判後立即召開羈押庭訊問陳，再以書面做出裁定結果。

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