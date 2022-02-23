華山肢解割奶分屍案 陳伯謙逃死判無期徒刑定讞

華山分屍案，兇嫌陳伯謙確定逃死，最高法院今判無期徒刑定讞。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/02/23 15:05

〔記者張文川／台北報導〕4年前犯下「華山分屍案」的射箭教練陳伯謙，一審一度被判處死刑，二審認定他符合自首並帶著警方尋獲屍塊，改判無期徒刑，高等法院更一審去年9月雖認定陳犯後編造共犯，顯無悔意，但鑑定認為陳有中度矯治、低度再犯可能，施以心理治療等，有矯正教化可能性，仍判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回檢、辯上訴，陳伯謙確定逃死。

最高法院認為，更一審已詳加說明陳不符自首、且犯最嚴重犯行「可」量處死刑的理由，以及逐一審酌刑法57條各項量刑因子，由專業心理鑑定評估其矯治、再社會化、再犯等的可能性，有矯正的合理期待可能性，尚無將其生命與社會永久隔離的必要，更一審量刑的裁量並無不當或違法，故駁回上訴定讞。

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40歲陳伯謙目前仍羈押於台北看守所，他自認自己不會被判死刑，去年3月更審期間會客時，他竟還告訴友人，將來出獄後打算出書，寫一本「變態殺人魔的心情自白」，認為這本書應該會很紅，可以賺到一桶金；法院最終判決一如他的預期。

陳伯謙2018年在台北市華山草原搭建「野居草堂」，開班指導射箭等活動，同年5月與高姓女學員在草堂飲酒聊天，趁她酒醉時性侵後勒斃，就地肢解成13塊，分成7袋棄屍山區，還割下左乳、外陰部製成標本收藏；家屬報案協尋，警方循線懷疑陳伯謙，找上他時，陳認罪並帶警方至陽明山區找回遭他棄置的屍塊包。

一審台北地院審理時，陳改口稱殺人犯是曾到草堂聊天的華裔人士Eric，但說不清楚此人身分，北院不採信，依強制性交故意殺人等罪，判處死刑。

二審高院認定，陳男在警方約談時主動供出犯罪經過及棄屍地點，符合自首規定，改判無期徒刑；最高法院撤銷，發回更審。

高院更一審雖然改認定陳伯謙不符自首規定，且殺人手段惡劣，犯行令人髮指，屬兩公約所稱「最嚴重之犯行」，犯後捏造共犯誤導辦案，未顯悔意，可判處死刑；不過，對於有無教化矯正的合理期待可能性而言，依據「台灣司法心理學會」鑑定，認為陳具有中度矯正可能性、中度再社會化可能性、低度再犯可能，可藉矯正機關的心理治療、生命教育課程等，予以矯正治療，有教化可能性，因此仍量處無期徒刑，日後治療後須達再犯危險顯著降低程度，否則不得假釋。

檢、辯皆不服提出上訴，最高院今駁回上訴，判處陳伯謙無期徒刑，全案定讞。

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