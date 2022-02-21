為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鄰居弟在家門口亂丟菸蒂 男持「尖鋤」追殺被判刑

    吳男因細故持「尖鋤」殺人未遂，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    吳男因細故持「尖鋤」殺人未遂，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    2022/02/21 07:09

    〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓男子與鄰居洪婦不睦，又不滿她胞弟常在他家門口亂丟煙蒂等物，涉嫌持「尖鋤」攻擊，洪男受重創逃逸，吳卻緊追不捨，被高雄高分院依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年2月，並准予12萬元交保候傳。

    判決書指出，吳姓被告住屏東縣長治鄉，與鄰居洪婦關係不睦，並因她胞弟洪男經常前來拜訪，及在他家門口亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等而懷恨在心。

    2021年4月24日下午2點多，吳嫌見洪男又獨自騎機車找姊姊，隨即取出其農用「尖鋤」，朝洪頭頸、胸腔等部位攻擊，洪受重創逃逸後，吳仍緊追在後，直到洪遠離，躲入巷內，他始罷手。後來，洪跑到村長辦公室求救撿回一命。

    屏東分局接獲報案，循線逮捕吳嫌，依殺人未遂罪移送屏東地檢署偵辦，並被檢察官聲請法院羈押獲准。

    吳嫌辯稱，原本打洪的手臂，因為對方閃躲，才傷到其他部位，不是朝他的身體直接打下去，洪逃跑的時候，跟在後面是希望嚇他，否認有殺人犯意。

    屏東地院依殺人未遂罪，判處吳有期徒刑5年半，他不服上訴，高雄高分院據吳朝洪男要害砍殺，傷勢嚴重大量出血等證據，認為確有殺人犯意，並審酌他願意和解等情形，改判5年2月，可上訴。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    通緝犯闖路檢撞飛保警小隊長 被依殺人未遂罪起訴
    2022/02/14 10:24

    通緝犯闖路檢撞飛保警小隊長 被依殺人未遂罪起訴
    全身是血！垃圾桶傳哭聲 18歲嫩媽狠心將新生兒丟垃圾桶
    2022/01/11 16:10

    全身是血！垃圾桶傳哭聲 18歲嫩媽狠心將新生兒丟垃圾桶

    維持血糖很簡單！鄭弘儀也靠「它」
    嬰當垃圾丟「蒸發」 父母各判刑7年半、1年定讞
    2022/01/11 11:15

    嬰當垃圾丟「蒸發」 父母各判刑7年半、1年定讞
    小三逼我走絕路！母帶子輕生獲救 法官「顯可憫恕」輕判
    2022/01/05 12:00

    小三逼我走絕路！母帶子輕生獲救 法官「顯可憫恕」輕判

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播