鄰居弟在家門口亂丟菸蒂 男持「尖鋤」追殺被判刑

吳男因細故持「尖鋤」殺人未遂，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/02/21 07:09

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓男子與鄰居洪婦不睦，又不滿她胞弟常在他家門口亂丟煙蒂等物，涉嫌持「尖鋤」攻擊，洪男受重創逃逸，吳卻緊追不捨，被高雄高分院依殺人未遂罪，判處有期徒刑5年2月，並准予12萬元交保候傳。

判決書指出，吳姓被告住屏東縣長治鄉，與鄰居洪婦關係不睦，並因她胞弟洪男經常前來拜訪，及在他家門口亂丟菸蒂、潑油、丟瓦片等而懷恨在心。

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2021年4月24日下午2點多，吳嫌見洪男又獨自騎機車找姊姊，隨即取出其農用「尖鋤」，朝洪頭頸、胸腔等部位攻擊，洪受重創逃逸後，吳仍緊追在後，直到洪遠離，躲入巷內，他始罷手。後來，洪跑到村長辦公室求救撿回一命。

屏東分局接獲報案，循線逮捕吳嫌，依殺人未遂罪移送屏東地檢署偵辦，並被檢察官聲請法院羈押獲准。

吳嫌辯稱，原本打洪的手臂，因為對方閃躲，才傷到其他部位，不是朝他的身體直接打下去，洪逃跑的時候，跟在後面是希望嚇他，否認有殺人犯意。

屏東地院依殺人未遂罪，判處吳有期徒刑5年半，他不服上訴，高雄高分院據吳朝洪男要害砍殺，傷勢嚴重大量出血等證據，認為確有殺人犯意，並審酌他願意和解等情形，改判5年2月，可上訴。

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