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    通緝犯闖路檢撞飛保警小隊長 被依殺人未遂罪起訴

    有毒品、傷害等前科的通緝犯官信隆，前年底開車遇到警方路檢，竟蓄意開車衝撞。路檢示意照，與新聞無關。（資料照）

    有毒品、傷害等前科的通緝犯官信隆，前年底開車遇到警方路檢，竟蓄意開車衝撞。路檢示意照，與新聞無關。（資料照）

    2022/02/14 10:24

    〔記者錢利忠／台北報導〕有毒品、傷害等前科的通緝犯官信隆，前年底開車遇到警方路檢，竟蓄意開車衝撞，將執行勤務的保安警察大隊第三中隊謝姓小隊長撞倒在其車輛引擎蓋上，後來謝男從車輛左前方跌落在地，官男即加速逃逸；台北地檢署認定官男開車撞員警已涉殺人未遂、妨害公務等罪，今將官男起訴，考量其為累犯，建請法院裁量是否加重刑期。

    有多項前科並頻繁進出監獄的官男，2017年1月7日才因他案服刑期滿出獄，後來卻又招惹官司而被通緝，2020年12月8日凌晨4時30分，官男開車行經北市大安區辛亥路地下道由南往北方向行駛，在羅斯福路與辛亥路口遇到警方實施路檢，他擔心自己被通緝的身分曝光，涉嫌衝撞路檢。

    檢方調查，當時謝姓小隊長示意官男停車受檢，官男卻開車衝撞，導致謝姓小隊長被撞倒在其車輛的引擎蓋上，之後謝姓小隊長從車輛左前方摔落在地，後腦著地，造成頭部、臉部及四肢多處擦挫傷，官男則加速逃離。

    檢方認為官男因拒絕受檢，蓄意開車衝撞員警，此舉已涉嫌殺人未遂、傷害及妨害公務等罪，考量他出獄後5年內再次犯案，屬於累犯，建請法院裁量是否對其加重最低本刑。

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