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    機場捷運又出包 乘客貼文罵：列車沒到站就熄燈卡隧道

    桃園機場捷運今晚傳出故障，列車在抵達A7體育大學站之前就突然熄燈、卡在隧道內。（資料照，記者陳志曲攝）

    桃園機場捷運今晚傳出故障，列車在抵達A7體育大學站之前就突然熄燈、卡在隧道內。（資料照，記者陳志曲攝）

    2025/03/17 23:47

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園機場捷運近期狀況連連，今晚又傳出從A1台北車站發出的列車還沒到A7體育大學站，就突然熄燈、卡在隧道內，有乘客在臉書社團貼文描述此事件。對此，桃園大眾捷運公司表示，經查機捷A1台北車站至A11坑口站間，晚間7點27分許因第三軌電纜線發生跳電，造成線上列車一度停電，所幸2分鐘後恢復供電，造成當時在列車上的乘客受到影響。

    桃捷公司表示，第三軌電纜線異常原因尚不明朗，將於今日收班後，由工程人員詳細檢查電纜線路確認，對於造成旅客不便，該公司深表歉意。

    桃園機場捷運最近狀況連連，包括台灣燈會期間於2月15日發生旅客疏運不力，A18站與A19桃園體育園區站進出人潮壅塞；2月22日上午八點多突然電力跳脫，導致A8長庚醫院站至A13機場第二航廈站之間共六個車站失去一半電力，站內沒有燈光、手扶梯與電梯停止運轉；2月25日凌晨A15大園站進行站體油漆工程機具吊掛作業時失去重心，造成工程平台車車輪偏移軌道，清晨5點44分完成搶修，清晨6點起機捷普通車班距一度進行調整因應，直達車調整為每站停車，至上午8點12分才恢復正常營運。

    本月12日下午機捷又發生網路離線，全線列車與行控中心無法連線，線上行駛中列車自度啟動保護裝置減速或停駛，緊急通知列車司機改採手動行駛、停靠車站，經搶修後訊後約10分鐘後恢復連線，受影響旅客約1000人。不料今晚又傳出列車停電熄燈、卡在隧道的狀況。

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