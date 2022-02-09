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    毒販掏槍要火併 警快手持棍擊落制伏2嫌

    警方在汽車旅館扣下槍枝、毒品、贓款等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在汽車旅館扣下槍枝、毒品、贓款等證物。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/02/09 16:02

    〔記者徐聖倫／新北報導〕48歲田姓男子有多起毒品前科，長期在桃園、新北交界游走販毒，去年底新北市刑警大隊掌握相關情資並蒐證，1月中旬喬裝毒品買家，相約桃園某汽車旅館準備甕中捉鱉，未料田嫌與同夥抵達車庫時看出警方身分，當即掏槍準備火併，所幸員警眼明手快以警棍打掉手槍，順利制伏田嫌等2人。

    據悉，田嫌長期在桃園市龜山、新北市林口、新莊等多地販毒，也因毒品案進出監獄多次，警方掌握情資蒐證，進而發現田嫌還持有槍枝以防黑吃黑。蒐證完畢後，上月17日警方透過手機通信軟體喬裝毒品買家，相約田嫌在桃園市龜山區萬壽路一段某汽車旅館交易，企圖一舉將之逮捕。

    田嫌開車載著41歲姜姓男子抵達汽旅，員警下樓後被田嫌認出，田嫌下車後立刻將手伸入外套內掏出手槍，幸好員警眼明手快，也同時掏出警棍往田嫌右手一敲，手槍應聲落地，田嫌與姜嫌隨即被制伏在地。

    警方在田嫌車上搜出毒品海洛因15公克、安非他命300公克、贓款新台幣14萬，另扣下改造手槍、子彈37發。田嫌到案後供稱他並未販毒，持有的毒品都是要自己施用，但供詞難以採信。訊後，警方依毒品、槍砲等罪嫌，將田、姜2人移送法辦。

    警方將田姓男子移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將田姓男子移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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