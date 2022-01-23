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    台中保大悍警當街查獲大量毒品 甫上任大隊長：名不虛傳

    台中市保大員警當街查獲一堆毒品。（記者許國楨翻攝）

    台中市保大員警當街查獲一堆毒品。（記者許國楨翻攝）

    2022/01/23 21:26

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊線上立破績效傑出，歷任治軍嚴謹的大隊長也功不可沒，光短短一年多時間已有五位大隊長榮升分局長，新任大隊長周俊銘前幾天才到任，同仁即線上巡邏查獲一堆毒咖啡包，展現悍警的優良傳統，讓周俊銘直說，果然名不虛傳，也期勉同仁繼續維持，重要的是讓民眾有感，安居樂業。

    該大隊第一中隊小隊長蔡東峰、警員賴俊男、黃瑞豐等3員，20日凌晨巡經太平區一處路段時，發現一輛自小客交通違規攔查，盤查中34歲鄭姓駕駛神情緊張且身上散發濃厚K他命味道，員警直覺有異請他下車受檢並查驗身分時，鄭嫌見事跡敗露自行從身上外套口袋取出12包K他命（重32.8公克）。

    警方同時在車內查獲「青發」包裝的毒咖啡包72包（重334.6公克），合計共查獲毒品367.4公克，鄭嫌警訊中辯稱，K他命及毒咖啡包是供自己沖泡飲用，否認販賣，但警方強烈懷疑其說詞，訊後全案依毒品罪嫌送辦，並繼續追查毒品來源及流向。

    而前幾天才交接佈達的新任大隊長周俊銘則說，之前得知保大績效卓越，沒想到才到任同仁就用行動力證明優良傳統，尤其保大相較各分局業務相對單純、任務更為明確，藉由巡邏勤務線上破獲案件除防制犯罪外，經大數據分析出來的治安重點區域盤查可疑人車提升見警率，並結合快速打擊部隊強勢執法作為，期有效嚇阻犯罪發生，安定民心。

    另加強重要節日安全維護工作期間自1月24日22時開始至2月7日24時止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，尤其最近疫情有升溫趨勢，請同仁執勤時務必做好防疫措施，齊心協力繼續為各項警政勤、業務的推展，全力以赴，讓民眾安心、放心、開心過個好年。

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