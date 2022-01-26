警破行動毒品分裝車 毒販瞎扯：租車時車上就有分裝工具

警方到汽車旅館逮人。（記者王冠仁翻攝）

2022/01/26 15:28

〔記者王冠仁／台北報導〕蘇姓兄弟檔與女友、友人共4人合組販毒集團，他們買來三級毒品卡西酮，將其分裝到毒品咖啡包；為躲避警方追查，他們將分裝工具放在租來轎車上，還以摩鐵、旅社為家。警方在他們租來的車上查獲上千包毒咖啡包與卡西酮原料、分裝工具；想不到，蘇等人竟胡扯「租來的車上就有這些東西」，警方除將他們依毒品罪嫌送辦，也將深入追查。

警方調查，26歲蘇姓男子與23歲弟弟、23歲吳姓女友、24歲杜姓友人合組販毒集團，他們看準年節將至，打算在過年前大撈一筆，於是透過管道買來三級毒品卡西酮，將其分裝到毒品咖啡包。

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為了躲避追查，蘇等人分工縝密，他們平時會租兩輛車，其中一輛車裝載毒品原料、分裝工具，由蘇兄與女友負責看顧，蘇弟與杜男則開另外一輛車，透過網路四處販售分裝好的毒咖啡包。他們平時全台趴趴走，以各地的汽車旅館、旅社落腳，並趁下塌時在房間內分裝毒品。

警方布線追查，日前掌握他們在桃園蘆竹一帶出入，警方趁他們入住某汽車旅館時逮人；警方在他們租來的車上查獲1303包毒品咖啡包、安非他命3.6公克、大麻0.76公克、電子磅秤、分裝袋、封口機、咖啡包空袋596個等。

據了解，蘇等人分裝好的毒咖啡包以1包5百元販售，但他們添加的卡西酮相當微量，1包成本可能只有幾十元，暴利驚人。

蘇等人為了躲避分裝毒品的罪責，聲稱確實有透過管道批發毒品來販賣，但租車時相關分裝工具就在車上，不知道是何人所有。警方將嫌犯依毒品罪嫌送辦，同時也會清查其背後的販毒網路。

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警方查扣上千包毒咖啡包。（記者王冠仁攝）

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