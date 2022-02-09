毒販「貔貅」兼娃娃機台主 警為抓他練一手夾娃娃好功夫

張嫌以「貔貅」作為LINE暱稱。（警方提供）

2022/02/09 13:11

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒販嫌販毒不夠花用，還當起娃娃機台主賺外快，台中市刑大為了掌握相關販毒事證及脈絡，還自掏腰包喬裝顧客夾娃娃，練就一手夾娃娃的好功夫，只是最後雖查出張嫌並非以娃娃機店當掩護做為毒品交易處所，但仍循線逮人當場人贓俱獲，全案最近也由台中地檢署依毒品罪起訴。

台中市刑大偵三隊去年陸續逮捕多名毒蟲，經持續向上溯源擴大追查，發現46歲張姓男子涉有販毒重嫌展開監控，查出張嫌為求毒品交易順利賺大錢，竟以「貔貅」作為LINE暱稱，蒐證過程中也發現，張嫌時常出沒娃娃機店，懷疑他以此做掩護，在娃娃機店內進行毒品交易。

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警方為掌握其販毒脈絡，喬裝顧客自掏腰包到店內夾娃娃，藉以近距離蒐集張嫌的不法事證，最後確認，張只是為了增加收入賺外快，擔任娃娃機台主，平時會到店內機台補貨，並無在娃娃機店內交易的情事，只是前後約兩個月時間，一度讓警方耗費時間在娃娃機店夾娃娃，除練了一手夾娃娃的好功夫，夾到的娃娃「也讓家裡小朋友最高興」。

警方經蒐證後，發現張都是透過通訊軟體聯絡交易時間、地點，在大里區街頭流竄交易收網抓人，一舉將張嫌查緝到案，並查扣海洛英3包（重6.02克）、安非他命1包（重0.36克）、夾鏈袋4包、電子磅秤、現金1.3萬餘元等贓證物，張嫌送辦後收押，全案最近也由台中地檢署偵結，依販賣毒品罪嫌起訴。

警方呼籲，販毒戕害國民身心健康，刑責又重，民眾勿因一時貪念鋌而走險，一定要遠離毒品，勇於向毒品說不，警方也將持續查緝不法，強力打擊毒品犯罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方循線逮捕張嫌，當場人贓俱獲。（警方提供）

警方同時查扣毒品等贓證物。（警方提供）

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