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    承辦人疏忽！台北市28案毒蟲竟躲過裁罰 市刑大：加強控管

    警方查扣毒品。（資料照，與本案無關）

    警方查扣毒品。（資料照，與本案無關）

    2022/02/07 18:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天（7日）傳出，有部分3、4級毒品案件，因承辦人員疏忽、忘記，沒有在行政罰3年時效內領回毒品並對當事人裁罰，意外讓毒蟲躲過罰責一事。對此，台北市刑大指出，將持續擴充毒品資料庫功能，針對毒品裁罰案件管制、毒品證物管理、銷毀等，均以電腦化系統控管，避免類似狀況再發生。

    依現行毒品危害防制條例規定，「無正當理由持有或施用第3級或第4級毒品者（5公克以下），處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上、8小時以下之毒品危害講習」，罰鍰部分則由查獲警局裁處。

    但有不少毒品案件並非單純行政罰，而是牽涉到刑事案件，此類毒品案依行政罰法第26條規定，「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之」。待偵審結果為不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，移由查獲單位將毒品證物領回後，由警察局進行裁罰。

    不過，台北市警局近年來有28件毒品案，警方將案件移送檢方、毒品送至贓物庫，但案件事後獲不起訴；依規定，承辦人員必須去領回毒品，再由警察局對當事人裁處行政罰。但因承辦人員疏忽、忘記，沒有領回毒品並對當事人裁罰，待案件超過行政罰3年期限，這些毒蟲等於躲過罰責。

    市刑大指出，這28案經查是少數案件逾時效而未能裁罰，其可歸責於承辦人員者，將對同仁予以申誡以上懲處；另外有些案件是因地檢署發函處分命令時已逾裁罰時效，這部分只能針對毒品證物做出沒入銷毀處分。

    市刑大強調，將對這類毒品案加強控管，如發現有毒品案件未依流程處置或即將逾期案件，會指派專人逐案通知相關單位應處。

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