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    攻堅畫面曝光！ 持槍恐嚇被害人 宜警荷槍實彈逮人查獲衝鋒槍

    警方在林男租屋處起獲1把疑似衝鋒槍的改造長槍及大批子彈。（圖由警方提供）

    警方在林男租屋處起獲1把疑似衝鋒槍的改造長槍及大批子彈。（圖由警方提供）

    2025/03/16 15:06

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣50歲林姓男子涉嫌持槍討債恐嚇被害人，為躲避查緝四處藏匿，警方專案小組歷經5個月追查掌握他的行蹤，霹靂小組荷槍實彈，衝進他的租屋處逮人，起獲1把疑似衝鋒槍的改造長槍及27顆子彈，警詢後移送法辦。

    礁溪警分局今天（16日）發布新聞稿指出，去年10月接獲民眾報案，指稱因債務問題遭人持槍恐嚇，警方查出有多項前科的林姓男子涉有重嫌，林男得知被警方鎖定，數度變更租屋處躲藏。

    警方調閱監視器畫面掌握林男最新落腳處，派員到頭城鎮租屋處附近埋伏監控，林男為隱匿行蹤，竟有4天足不出戶，本月7日見時機成熟，由礁溪警分局、宜蘭縣警局刑警大隊、霹靂小組所組成的專案小組，持搜索票強勢攻堅。

    警方公布攻堅畫面，霹靂小組全副武裝，小心翼翼抵達林男租屋處，隨即破門而入，高喊「不要動」，林在毫無防備情況下束手就擒，現場起出改造長槍、子彈、安非他命，經過初步檢視，長槍具有殺傷力。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

    林男（中）在警詢後被移送法辦。（圖由警方提供）

    林男（中）在警詢後被移送法辦。（圖由警方提供）

    宜縣50歲林姓男子涉嫌持槍恐嚇被害人，警方荷槍實彈衝進他的租屋處逮人。（圖由警方提供）

    宜縣50歲林姓男子涉嫌持槍恐嚇被害人，警方荷槍實彈衝進他的租屋處逮人。（圖由警方提供）

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