南非不只要求我駐處搬家 又擅自更名為「台北商務辦事處」

南非外交部本月竟將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。 （圖擷取自南非外交部官網）

2025/03/16 15:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕南非政府今年1月再度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在3月底前遷出首都普利托里亞。不料在駐館搬遷案還在談判之際，南非外交部本月竟將官方網站的台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。

南非外交部官網一直到上月中旬，都仍維持台北聯絡代表處名稱，並將台北聯絡代表處單獨列在「其他代表處」分類中；本月不僅將台北聯絡代表處更名為台北商務辦事處，更將台北商務辦事處併入「駐南非國際組織」分類中。

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而我國官網仍然為「駐南非共和國台北聯絡代表處」，現任代表為廖文哲，南非則未更新，官網訊息仍是前任代表賀忠義。

南非政府去年10月曾要求我國駐處在10月底前遷出普利托里亞，最後在各方努力之下，南非政府終改循雙方既有官方溝通管道，與我方進行磋商。南非今年1月下旬再度致函我國駐南非代表處，要求我駐處在3月底前搬離首都，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

南非外交部官網一直到上月中旬，都仍維持台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）名稱。（圖擷取自南非外交部頁庫存檔）

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