經濟部聲明引日本關切 傳外務省要求明確表示：世博台灣館非官方

2025年日本大阪世博將於4月13日登場，台灣展館正式名稱為「TECH WORLD館」。（資料照）

2025/03/16 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界博覽會即將在4月13日於日本大阪登場，日前經濟部發表聲明稱台灣將以「TECH WORLD館」的名義參展，引發日本關切，傳出日本外務省要求台灣方面必須明確表示大阪世博會的台灣館是由民間公司參展。

經濟部6日發表聲明，稱台灣將以「TECH WORLD館」的名義出展，將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，不過相關說法引發日本關切；據《共同社》報導，日本政府認為，該聲明中存在讓人誤以為與日本無外交關係的台灣以政府身份參與的表述，日本外務省已向台灣方面提出要求，應更明確表明出展主體是民間公司的立場。

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報導指出，台灣方面的相關人士不解認為「該聲明主要是針對國內（台灣內部）發布，對於日本的指摘感到困惑」，將與日方進行溝通，以避免對台日交流產生負面影響。

因台灣非國際展覽局（BIE）會員國，展館名稱無法使用「台灣館」，是由貿協在日本成立玉山數位科技株式會社，以企業身分參加。

對於《共同社》報導，日本外務省表示「不予回應」，台灣經濟部則未提及是否收到要求，稱希望世博會能「深化台日合作的形象」。

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