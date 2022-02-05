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    虛驚！2小孩反鎖BMW轎車內破窗困難 幸賴大人指導自行開鎖脫困

    南投縣中寮鄉昨晚發生2名幼兒反鎖轎車受困意外。（民眾提供）

    南投縣中寮鄉昨晚發生2名幼兒反鎖轎車受困意外。（民眾提供）

    2022/02/05 17:02

    〔記者佟振國／南投報導〕家有小朋友的家長要特別注意！南投縣潘姓女子昨晚開車載小孩回中寮鄉娘家玩，抵達家門口先行下車，但還留在車內的3歲及1歲的小朋友不慎將自己反鎖在BMW轎車內，心急如焚的家屬報案，消防隊員為保護車內孩童安全與不受驚嚇，持鐵槌隔著毛巾多次敲擊車窗都無法敲破，最後還是家長設法指導小孩自己打開門鎖，花了30多分鐘結束這場虛驚。

    據了解，潘姓女子昨晚駕駛BMW轎車載分別3歲與1歲的子女回中寮鄉娘家，車停在家門口，潘女先下車，不料小孩卻不慎將自己反鎖在車內，門打不開，車外的潘女非常擔心孩子的安危，家屬趕緊打119求救。

    中寮消防分隊獲報到場，考量強力破壞車窗，可能會傷及車內的幼兒或讓他們飽受驚嚇，因此以毛巾墊在車窗以鐵槌敲擊，試了幾次車窗玻璃還是沒被擊破，最後還是潘女邊安撫孩子的情緒，再指導他們自行打開門鎖，歷時30分鐘才結束這場虛驚。

    針對車窗墊著毛巾，鐵槌多次敲擊都不破，有民眾認為可能進口轎車的玻璃較厚，加上消防隊員為避免傷及小孩，出手多所顧忌；汽車修配師傅則建議持較尖銳的螺絲起子與鐵槌，從車窗的4個角逐一擊破，應該就能奏效。

    至於道路交通管理處罰條例針對汽車駕駛人將6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人3000元罰鍰，還要上4個小時的道路交通安全講習。

    3歲的孩童坐在駕駛座無法打開車門，最後透過家長、消防隊員指導才順利解鎖。（民眾提供）

    3歲的孩童坐在駕駛座無法打開車門，最後透過家長、消防隊員指導才順利解鎖。（民眾提供）

    消防隊員考量直接擊破車窗，玻璃可能傷及車內幼兒，在車窗上墊毛巾持鐵槌多次嘗試未果。（民眾提供）

    消防隊員考量直接擊破車窗，玻璃可能傷及車內幼兒，在車窗上墊毛巾持鐵槌多次嘗試未果。（民眾提供）

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