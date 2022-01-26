婦工作遭虎頭蜂螫死 兒認宜縣府裁量不當請求國賠敗訴

李女兒子主張宜縣府未即時拆除虎頭蜂窩，導致媽媽遭螫死，聲請國賠。示意圖，與本案無關。（記者黃明堂翻攝）

2022/01/26 12:23

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭縣一名李姓女子2019年間到菜園工作時，突然遭到虎頭蜂狂螫致死。她的兒子調查後發現，早在10天前就有人通報宜蘭縣政府，但農業處派人到場未拆除該蜂窩，也沒有設立警告標示，導致悲劇發生，決定聲請國賠，求償188萬7000元，但26日遭到高等法院駁回，仍可上訴。

2019年6月29日，民眾跟宜蘭縣政府反映宜蘭市慈航路500巷某房屋附近的高壓電桿上有虎頭蜂巢，農業處派捕蜂業者群鴻公司到場，未立即摘除，亦未設置警戒標誌、封鎖現場等，導致李女2019年7月9日在距離電桿約3到5公尺的菜園工作時，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭螫死，宜縣府當日緊急派員摘除蜂巢。

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李女兒子主張，虎頭蜂有致命危險，附近有民房農田，已無裁量空間，宜縣府本應於3日內處理完畢，卻給予台電公司5天時間斷電，有裁量不當的過失，且未及時摘除蜂巢與媽媽死亡事故間，有相當因果關係，因此依「國家賠償法」向宜縣府請求賠償188萬7000元。

高院指出，宜縣府當日接獲通報得悉有蜂巢存在，立即請群鴻公司派員到場，現場人員觀察後得知品種為黑腹虎頭蜂，但因蜂巢位於高壓電桿上，有通電風險，作業困難而無法立即處理，遂回報現況給農業處。

農業處與台電公司協調，台電人員2019年7月2日派員至現場勘查，因蜂巢位於變壓器上的熔絲鏈開關橫擔上，需安排停電事宜，因停電範圍有重點用戶5戶，需先行通知停電，決定排定同年7月9日夜間停電，工作天數從6天縮短為4天。

高院認為，宜縣府接獲通報當日即通知群鴻公司派員處理，並積極協調台電公司配合進行斷電事宜並縮短作業期程，難憑「給予過長時間斷電」為由，認宜縣府有裁量權行使不當的過失。

高院表示，李女的兒子主張宜縣府在蜂巢未摘除前，未封鎖現場限制民眾進入，亦未在現場設置警告標誌，有怠於執行職務的情，惟宜縣府可依個案情況裁量有無「即時處置之必要」，現場人員當下判斷沒有立即人命危害，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除。農業處亦協調配合斷電事宜，並促請縮短作業期程，難認有何怠於執行職務可言。

合議庭評議後，認為全案不符國賠要件，宜縣府不構成國家賠償責任，判李女兒子敗訴，全案可上訴。

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