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    獨家》逆轉！派出所停車棚失火毀民房 警局國賠上百萬

    屏東縣警局恆春分局溫泉派出所裁撤後，堆置大量塑膠製紐澤西護欄的車棚失火，波及隔壁的民房遭求償184萬元，高雄高分院更1審審理後大逆轉，認定警局有過失，判決賠償130萬元，可上訴。（屏東縣政府提供）

    屏東縣警局恆春分局溫泉派出所裁撤後，堆置大量塑膠製紐澤西護欄的車棚失火，波及隔壁的民房遭求償184萬元，高雄高分院更1審審理後大逆轉，認定警局有過失，判決賠償130萬元，可上訴。（屏東縣政府提供）

    2022/01/17 21:54

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣警局恆春分局溫泉派出所裁撤後，堆置大量塑膠製紐澤西護欄的車棚失火，波及隔壁的民房，遭求償184萬元，高雄高分院更1審審理後大逆轉，認定警局有過失，判決賠償130萬元，可上訴。

    據了解，屏東縣警察局在車城鄉溫泉路設立溫泉派出所，並在附近興建室外機車停車棚。2002年間派出所被裁撤後，停車棚和附近法定空地堆放大量塑膠製紐澤西護欄，並於2004年4月24日凌晨2點多突然起火，導致隔壁房屋遭燒毀，高姓女屋主要求國賠184萬元。

    警察局則說，停車棚不是公有公共設施，有加裝鐵鏈、上鎖，禁止出入，並派員定時巡視。又說，室外停車棚更無須興建消防設備，堆放紐澤西護欄等非自燃性或危險物品並無不法。

    況且，依消防局火災查鑑定書，認定人為縱火，與停車棚及堆放紐澤西護欄無相當因果關，拒絕賠償。

    高雄高分院更1審合議庭法官調查，停車棚和週邊法定空地，均為公有公共設施，火災發生後，據鄭姓警員作證指出，停車棚沒有管制，幾乎由村民使用，加上興建停車棚又未與鄰房間留有防火牆，及法定空地堆放護欄卻沒有管理等，認定警察局有過失，並審酌高女提出損害金額，賠償130萬元比較合理。

    此案官司纏訟近8年，地院和高雄高分院上訴庭，均判決警察局勝訴，高女不服上訴，經最高法院撤銷發回後，更1審轉敗為勝。

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