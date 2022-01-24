高雄農機大盜1月犯3案 栽在藍白拖

警方從監視器畫面發現，機車男總是穿著藍白拖鞋犯案。（民眾提供）

2022/01/24 10:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市內門地區連月來發生3起農機具等財物失竊案，旗山警方發現竊賊作案習慣穿藍白拖鞋，因此以「藍白拖」追人，循線逮捕陳姓竊嫌移送法辦。

內門地區居民多以務農為生，農機具是農民從事農務時的重要工具，但這個月卻接連發生3起農機具及財物遭竊案件，引來旗山警方高度關切，旗山警分局偵查隊和內門分駐所協力分工，從監視器畫面發現1名機車男涉嫌重大，機車男總是穿著藍白拖鞋，警方因此鎖定特徵以「藍白拖」追人。

請繼續往下閱讀...

經連日嚴密監控，警方掌握陳嫌身分，17日下午5點多，持拘票前往台南市關廟地區跨區逮人，當時陳嫌腳上所穿的藍白拖，經比對後與案發現場鞋印吻合，面對鐵證如山陳嫌只能俯首認栽。

警方調查，陳男（40歲） 平日居無定所，沉迷網路遊戲、不事生產，專挑偏僻農舍、工寮為下手目標，以闖空門方式侵入竊取財物與農機具等民生用品，得手後伺機變賣換現，供自己花用。

陳嫌不僅將歪腦筋動到農民賴以為生的農機具，還擔心形跡敗露，每次犯案都將現場監視器主機拔走，企圖躲避查緝、增加警方破案難度，但殊不知自己腳上所穿的藍白拖，最後竟成了犯案鐵證。

全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押後，由橋頭地方法院裁定羈押。

陳嫌在案發現場留下的鞋印。（民眾提供）

旗山警方持拘票跨區台南市關廟地區逮捕陳嫌。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法