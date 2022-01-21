為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園航空城徵收住戶搬遷 3男女鎖定空屋行竊當場被逮

    林男夥同郭男、郭女涉嫌到徵收區空屋行竊鐵門，行竊過程被巡邏員警當場查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男夥同郭男、郭女涉嫌到徵收區空屋行竊鐵門，行竊過程被巡邏員警當場查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/01/21 09:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城徵收戶陸續搬遷，空屋遭到宵小覬覦，56歲林姓男子涉嫌夥同42歲郭姓男子、44歲郭姓女子，到徵收區內1處空屋行竊鐵門，欲變賣換取現金，行竊過程被巡邏員警當場查獲，警方訊後依加重竊盜罪嫌將3人移送桃園地檢署。

    大園警分局潮音派出所警員洪湘荃、李哲銘，20日下午巡經大園區國際路一段697巷，發現1處已被徵收的空屋外停放有小貨車，疑似有人活動跡象，隨即入內巡視，發現林男等3人正持乙炔切斷器拆除鐵門，林男對於警方詢問，推稱「是受屋主委託，請郭男、郭女協助拆除廢棄鐵門」。

    不過，員警詢問林男「屋主的姓名、聯絡方式」，林男支支吾吾無法回答，經警方與屋主聯繫，屋主根本不認識林男等人，且房屋早已被徵收，何來請人拆除鐵門；另與徵收單位交通部民航局確認，該房屋已屬徵收所有物，當場搓破林男謊言，林男等3人被帶回警局偵訊，訊後依加重竊盜罪移送法辦。

    大園警方表示，桃園航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內住戶陸續搬遷造成空屋增加，竊賊經常鎖定此區域下手行竊，警方將持續加強巡邏，防堵治安死角。

    巡邏員警進入空屋查看，發現林男等3人正持乙炔切斷器拆除鐵門，還推稱是受屋主委託。（記者鄭淑婷翻攝）

    巡邏員警進入空屋查看，發現林男等3人正持乙炔切斷器拆除鐵門，還推稱是受屋主委託。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男等3人的小貨車停放在空屋外，引起巡邏員警注意。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男等3人的小貨車停放在空屋外，引起巡邏員警注意。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男等3人欲拆除空屋鐵門變賣換現。（記者鄭淑婷翻攝）

    林男等3人欲拆除空屋鐵門變賣換現。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女子車遭前男友噴漆、擅闖套房騷擾 恐怖情人落網收押
    2022/01/20 17:30

    女子車遭前男友噴漆、擅闖套房騷擾 恐怖情人落網收押
    高屏溪河床出現偷南瓜賊 農民與警方合力逮獲女竊嫌
    2022/01/20 13:51

    高屏溪河床出現偷南瓜賊 農民與警方合力逮獲女竊嫌

    日本東北私房秘湯在地文化體驗之旅
    對不起土地公啊！20歲賊偷遍紫南宮攤販 法官裁定收押
    2022/01/17 23:23

    對不起土地公啊！20歲賊偷遍紫南宮攤販 法官裁定收押
    3小時發財夢「摃龜」 竊賊步出彩券行就被逮
    2022/01/17 08:33

    3小時發財夢「摃龜」 竊賊步出彩券行就被逮

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    偷玩具車、汽水糖當禮物 鐵工爸：拜託別讓兒子知道
    2022/01/16 11:43

    偷玩具車、汽水糖當禮物 鐵工爸：拜託別讓兒子知道
    2度偷太子爺香油錢 乩身鴛鴦盜被逮
    2022/01/15 12:55

    2度偷太子爺香油錢 乩身鴛鴦盜被逮
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播