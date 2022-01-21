桃園航空城徵收住戶搬遷 3男女鎖定空屋行竊當場被逮

林男夥同郭男、郭女涉嫌到徵收區空屋行竊鐵門，行竊過程被巡邏員警當場查獲。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/01/21 09:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城徵收戶陸續搬遷，空屋遭到宵小覬覦，56歲林姓男子涉嫌夥同42歲郭姓男子、44歲郭姓女子，到徵收區內1處空屋行竊鐵門，欲變賣換取現金，行竊過程被巡邏員警當場查獲，警方訊後依加重竊盜罪嫌將3人移送桃園地檢署。

大園警分局潮音派出所警員洪湘荃、李哲銘，20日下午巡經大園區國際路一段697巷，發現1處已被徵收的空屋外停放有小貨車，疑似有人活動跡象，隨即入內巡視，發現林男等3人正持乙炔切斷器拆除鐵門，林男對於警方詢問，推稱「是受屋主委託，請郭男、郭女協助拆除廢棄鐵門」。

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不過，員警詢問林男「屋主的姓名、聯絡方式」，林男支支吾吾無法回答，經警方與屋主聯繫，屋主根本不認識林男等人，且房屋早已被徵收，何來請人拆除鐵門；另與徵收單位交通部民航局確認，該房屋已屬徵收所有物，當場搓破林男謊言，林男等3人被帶回警局偵訊，訊後依加重竊盜罪移送法辦。

大園警方表示，桃園航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內住戶陸續搬遷造成空屋增加，竊賊經常鎖定此區域下手行竊，警方將持續加強巡邏，防堵治安死角。

巡邏員警進入空屋查看，發現林男等3人正持乙炔切斷器拆除鐵門，還推稱是受屋主委託。（記者鄭淑婷翻攝）

林男等3人的小貨車停放在空屋外，引起巡邏員警注意。（記者鄭淑婷翻攝）

林男等3人欲拆除空屋鐵門變賣換現。（記者鄭淑婷翻攝）

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