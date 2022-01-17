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    對不起土地公啊！20歲賊偷遍紫南宮攤販 投檢聲押獲准

    20歲陳姓男子鎖定紫南宮周邊的店家、攤販、住家，南投地檢署檢察宮今天（17日）向法院聲請羈押，法官晚間裁定收押。（記者陳鳳麗攝）

    20歲陳姓男子鎖定紫南宮周邊的店家、攤販、住家，南投地檢署檢察宮今天（17日）向法院聲請羈押，法官晚間裁定收押。（記者陳鳳麗攝）

    2022/01/17 23:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕20歲陳姓男子年紀輕輕以偷竊為生，本月初才潛入竹山紫南宮偷竊被保全發現報警，交保後繼續以紫南宮為圓心，偷遍附近商店、餐廳、攤販，有餐廳被偷硬幣、玉飾品近8萬元，也有餐廳除硬幣外，還被偷數十枚紫南宮錢母，南投地檢署檢察官今天向南投地院聲請羈押，法官晚間裁定收押，讓紫南宮附近的商家終於鬆一口氣。

    20歲的陳姓男子從去年10中旬開始，就鎖定紫南宮周邊作為偷竊的目標，陸續動手偷附近住戶的信用卡還盜刷11萬5000多元、紀念酒15箱，連守望相助隊巡守車都偷，本月4日凌晨鋸斷紫南宮辦公室的鋁窗，與林姓男子潛入要偷虎年錢母和財物，被保全發現報警，警方從監視影像查出陳男。

    陳男被移送交保後繼續偷，仍鎖定紫南宮周邊的攤販、商店、餐廳、住家，9日起到14日偷了14處，其中9日深夜到10日凌晨就偷了9處，而14件中有5處沒有財物可偷，其他都有損失，有被偷紙鈔、硬幣、振興券，也有店內的玉飾品、硬幣全部被偷走，還有攤販的紫南宮錢母、項鍊也全都被偷走。

    竹山警方16日循線逮到陳男，今天移送南投地檢署偵辦，檢察官開庭訊問後，向南投地院聲請羈押，法官晚間裁定收押。

    南投縣竹山鎮紫南宮辦公室鋁窗被鋸斷破壞。（資料照，記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮辦公室鋁窗被鋸斷破壞。（資料照，記者謝介裕攝）

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