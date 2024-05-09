明仁會大哥遙控販毒 警圍捕運毒車 瓦解集團

販毒主嫌劉兆緯被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝） 警方收網查獲毒咖啡千餘包、K他命六十餘包，及贓款等證物。（記者劉慶侯翻攝） 查扣兩輛汽車。 （記者劉慶侯翻攝）

2024/05/09 05:30

劉兆緯販毒判8年4月潛逃

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名因販毒被判刑八年四月的男子劉兆緯，未入監遭通緝，未料潛逃期間涉嫌打著竹聯幫明仁會大哥名號擴大販毒規模，組織一個系統化的販毒網，自己只用通訊軟體躲在幕後遙控指揮手下；台北市警局專案小組前天展開緝捕行動，除在路上攔檢運毒「小蜜蜂」，還在多個地點逮人，連同劉男帶回十三人，瓦解整個組織，起獲一千多包毒咖啡包及K他命，依毒品罪移送台北地檢署偵辦。

擴大販毒網 通訊軟體幕後指揮

全案是由台北市警中正二分局查獲一起販毒案後，溯源查出上游是以劉男為首的販毒集團，劉透過中國微信通訊軟體，除設立群組販賣毒咖啡包及藥錠，並指派排班小蜜蜂開車至指定地點進行交易，集團組織結構非常系統化。

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收納小弟充當運毒小蜜蜂

警方調查，三十五歲劉男年輕時涉入毒品勾當，後因案被通緝八年四月。他逃亡藏匿期間與明仁會來往密切，積極收納小弟充當運毒小蜜蜂，被手下奉為明仁會大哥，也被警方蒐證註記為幫派分子。

警方追查發現，劉販毒過程為製造斷點，均用通訊軟體遙控，只允許當班小蜜蜂進入毒品倉庫取貨派送，再使用車輛做為機動性的毒品交易點，劉認為地理位置四通八達的大型量販商家免費停車場，具有出入車輛頻繁的特性，由小弟開車至指定的停車場交易毒品。

北市警逮13人 扣毒咖啡千餘包

北市警中正二分局與中山、大安分局組成專案小組，前天起前往雙北市多個地點查緝，其中在新北市三重區圍捕運毒小蜜蜂時，被民眾誤認發生擄人案報警，轄區警網荷槍實彈趕抵，確認身分後才化解一場虛驚。

收網行動總共查獲劉男等十三人，毒咖啡一千餘包、K他命六十餘包，同時查扣兩輛汽車及贓款等證物。

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