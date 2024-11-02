對超商女店員摳掌心不構成性騷 色顧客還是GG了

洪姓男子拿零錢給超商女店員時趁機摳掌心，被法官判拘役10天。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2024/11/02 10:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子到超商消費，把零錢放在女店員手上時，趁機用食指摳掌心，女店員縮手警告他不要亂摳，但洪男不聽又再摳一次，女店員不滿提告性騷擾，但因掌心不是身體私密部位，不構成性騷擾，法官依強制罪判洪男拘役10天，得易科罰金。

判決指出，去年12月22日清晨5點多，洪姓男子到超商買早餐，他到櫃台結帳時，向女店員示意自己有零錢，女店員攤開手掌拿錢時，洪男趁機摳了一下女店員的掌心，女店員被摳掌心嚇了一跳，縮手警告洪男不要亂摸，洪男露出賊笑，再把零錢遞給女店員時，又趁機再摳一次，還說：「你手讓我摸一下好嗎？」

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女店員火大報警，向洪男提告性騷擾，雄檢偵查時，洪男坦承有碰到女店員的手，但辯稱結帳的時候不小心碰到，沒有其他意思，但檢方根據店內監視器畫面，認定洪男刻意觸碰女店員的掌心。

不過，性騷擾防治法中規定，只有碰觸到臀部、胸部或其他相類的身體隱私部位才構成犯罪，而掌心不算身體私密部位，因此無法構成性騷擾罪，檢方改依強制罪將洪男起訴，高雄地院法官也認為洪男迄未與女店員達成和解，或彌補她所受損害，因此判洪男拘役10天，得易科罰金，可上訴。

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