為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    對超商女店員摳掌心不構成性騷 色顧客還是GG了

    洪姓男子拿零錢給超商女店員時趁機摳掌心，被法官判拘役10天。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    洪姓男子拿零錢給超商女店員時趁機摳掌心，被法官判拘役10天。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2024/11/02 10:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓男子到超商消費，把零錢放在女店員手上時，趁機用食指摳掌心，女店員縮手警告他不要亂摳，但洪男不聽又再摳一次，女店員不滿提告性騷擾，但因掌心不是身體私密部位，不構成性騷擾，法官依強制罪判洪男拘役10天，得易科罰金。

    判決指出，去年12月22日清晨5點多，洪姓男子到超商買早餐，他到櫃台結帳時，向女店員示意自己有零錢，女店員攤開手掌拿錢時，洪男趁機摳了一下女店員的掌心，女店員被摳掌心嚇了一跳，縮手警告洪男不要亂摸，洪男露出賊笑，再把零錢遞給女店員時，又趁機再摳一次，還說：「你手讓我摸一下好嗎？」

    女店員火大報警，向洪男提告性騷擾，雄檢偵查時，洪男坦承有碰到女店員的手，但辯稱結帳的時候不小心碰到，沒有其他意思，但檢方根據店內監視器畫面，認定洪男刻意觸碰女店員的掌心。

    不過，性騷擾防治法中規定，只有碰觸到臀部、胸部或其他相類的身體隱私部位才構成犯罪，而掌心不算身體私密部位，因此無法構成性騷擾罪，檢方改依強制罪將洪男起訴，高雄地院法官也認為洪男迄未與女店員達成和解，或彌補她所受損害，因此判洪男拘役10天，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播