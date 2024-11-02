深夜國道6車連環撞！雙門跑車連遭3車撞擊 4人送醫

楊男駕駛的黑色雙門跑車先自撞內側護欄，又遭後方3車連續追撞，駕駛座門也撞飛。（圖由國道二隊提供）

2024/11/02 10:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號南下124.5公里苗栗頭屋路段，昨（1）日深夜發生5小客車、1大貨車連環追撞事故，其中引發這次事故的黑色雙門跑車，除自撞護欄，還遭後方3車接連追撞，連車門都被撞飛，駕駛25歲楊姓男子受傷送醫，無生命危險。國道二隊警方調查，該起事故為楊男駕駛黑色雙門跑車自撞內側護欄後停擺，引發後方5輛車追撞，包括楊男在內共計4名傷者送醫，皆無生命危險；事故車駕駛都沒有酒駕情事。

苗栗縣消防局指揮中心於昨天晚間11點34分接獲報案，指國1南下124.5公里有一輛小客車撞擊內側護欄，並衍生多車追撞事故，派遣頭份、竹南人車前往救援，將傷者送醫。

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國道二隊警方獲報到場處理，為楊男駕駛黑色雙門跑車，於事故地點疑似因變換車道失控自撞內側護欄後停擺，再遭後方由75歲許姓男子、36歲李姓男子、46歲王姓男子分別所駕駛的3輛小客車先後撞上。

楊男所駕駛的黑色雙門跑車被接連撞擊後，又失控波及到另一輛由30歲王姓男子所駕駛的小客車；此外，46歲張姓男子駕駛的大貨車又撞擊李男的小客車，總計發生5小客車、1大車追撞。

因事故車輛分別佔據中內線及外側路肩，影響通行，也造成南下車流一度回堵逾1公里，於今天凌晨0點40分排除，恢復正常通行。

國道2隊表示，各事故車駕駛人經酒測值均為0，共造成4人受擦挫傷送醫，無生命危險，並呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

這起事故共計有5輛小客車、1輛大貨車碰撞。（圖由國道二隊提供）

事故車之一的大貨車。（圖由國道二隊提供）

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