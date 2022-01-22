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    誤信「名師教賺大錢」 桃園男加入投資群組險遭詐200萬

    鄒男前往郵局欲匯款200萬元，所幸行員受理時察覺異狀，通報警方到場勸說順利阻詐。（記者鄭淑婷翻攝）

    鄒男前往郵局欲匯款200萬元，所幸行員受理時察覺異狀，通報警方到場勸說順利阻詐。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/01/22 13:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大園區55歲鄒姓男子，在臉書上結識1名女子，該女介紹他加入虛擬幣投資群組，並表示跟著名師操作保證賺錢，鄒男信以為真，昨天下午前往郵局欲匯款200萬元，所幸行員受理時察覺異狀，通報警方到場勸說順利阻詐。

    大園警分局表示，鄒男1月初在臉書結識1名女子，該女介紹他加入比特幣投資群組，並表示群組內有名師會定時開課，傳授投資技巧，跟著操作保證賺錢，鄒男聽了幾堂線上課程後覺得心動，加上該群組有時會發放幾千元的紅包，讓人獲得蠅頭小利，鄒男因此信以為真，昨天下午前往郵局準備匯款200萬元至指定的投資帳戶。

    郵局行員見鄒男欲臨櫃匯款大量金額，於是對他關懷提問，鄒男表示是要投資用，但不清楚對方資訊，行員察覺有異向警方通報，大園派出所警員江鎮宇、陳柔均到場了解後，提醒鄒男此為常見詐騙手法，並查出該匯款對象已被通報為可疑帳戶，鄒男才驚覺遇到詐騙，頻頻感謝警方及行員即時攔阻。

    警方呼籲，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    行員察覺有異向警方通報，大園派出所警員江鎮宇、陳柔均到場了解後，提醒鄒男此為常見詐騙手法，並查出該匯款對象已被通報為可疑帳戶。（記者鄭淑婷翻攝）

    行員察覺有異向警方通報，大園派出所警員江鎮宇、陳柔均到場了解後，提醒鄒男此為常見詐騙手法，並查出該匯款對象已被通報為可疑帳戶。（記者鄭淑婷翻攝）

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