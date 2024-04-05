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首頁　>　社會

4/5 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

2024/04/05 22:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月5日開獎的第113000083期今彩539頭獎、第113000041期大樂透均摃龜。

第113000041期大樂透中獎號碼「04、31、35、38、40、48，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共28注中獎，每注可得7萬5164元；肆獎共76注中獎，每注可得1萬7802元；伍獎共1686注中獎，每注可得2000元；陸獎共2210注中獎，每注可得1000元；柒獎共23104注中獎，每注可得400元；普獎共29399注中獎，每注可得400元。

第113000041期49樂合彩中獎號碼為「04、31、35、38、40、48」，四合共11注中獎，可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2608注中獎，每注可得1250元。

第113000083期今彩539中獎號碼為「01、13、31、34、35」，頭獎摃龜；貳獎144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5782注中獎，每注可得300元；肆獎66534注中獎，每注可得50元。

第113000083期39樂合彩中獎號碼為「01、13、31、34、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共212注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10258注中獎，每注可得1125元。

第113000083期3星彩中獎號碼為「717」，壹獎共89注中獎，每注可得5000元。

第113000083期4星彩中獎號碼為「5933」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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