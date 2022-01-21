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    首頁　>　社會

    盜匪通緝犯藏匿花蓮近10年 見警上門一臉錯愕

    因懲治盜匪條例等5案合併判無期徒刑遭通緝的李男，被花蓮警方逮捕後解送歸案。（警方提供）

    因懲治盜匪條例等5案合併判無期徒刑遭通緝的李男，被花蓮警方逮捕後解送歸案。（警方提供）

    2022/01/21 10:45

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕因懲治盜匪條例等5案合併被判無期徒刑，並在2013年起陸續遭通緝的57歲李姓男子，化名李海莫後，藏匿花蓮豐濱鄉石梯一帶近10年，平時深居簡出，19日被拘捕時一臉錯愕，訝異竟會在鄉下被逮，經警方詢問後，目前全案解送花蓮地檢署歸案。

    戶籍在桃園市的57歲李男，1989年時因犯強盜、性侵等案，遭判懲治盜匪條例，隨後還犯下多起詐欺，合併應執行刑期為無期徒刑。他因逃匿未執行，分別在2013年、2014年被台北、新北、桃園地檢署及桃園地方法院等，針對懲治盜匪條例及4案詐欺發布通緝。

    花蓮縣警察局保安隊長隊長鄭金龍說，李男化名後，藏匿豐濱石梯近10年，平時行事低調，以打臨工維生，警方依可靠情資掌握線索後，19日派遣霹靂小組3名幹員，前往石梯灣等候埋伏，見他下車後立即向前盤查。

    他說，當時李男一臉錯愕，質疑「為什麼警察會到鄉下地方查緝」，經調查未發現有人協助藏匿，並在完成詢問後，依法將他遞解歸案，由花蓮地檢署代為執行。

    李男藏匿花蓮後，在當地租屋，房舍座落於樹林田間，四周全用鐵籬圍住，相當隱密，還養了數隻台灣犬，見警上門盤查時，狗吠聲四起似乎不斷在護主，當下李男雖錯愕，但與警方對談過程情緒算平穩，見大勢已去恐無法再逃，只好配合交出證件「認了」，結束長達近10年的逃亡生涯。

    遭通緝的57歲李姓男子，化名李海莫後，藏匿花蓮豐濱鄉石梯一帶近10年，平時深居簡出，19日被拘捕時一臉錯愕，訝異竟會在鄉下被逮。（警方提供）

    遭通緝的57歲李姓男子，化名李海莫後，藏匿花蓮豐濱鄉石梯一帶近10年，平時深居簡出，19日被拘捕時一臉錯愕，訝異竟會在鄉下被逮。（警方提供）

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