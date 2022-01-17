網上結怨 4短褲妹街頭電擊棒、辣椒水、拳腳街頭狂毆1女

監視器拍下黃女等4人毆打何女，黃女的男性友人則在旁觀看。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/17 10:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲何姓女子在黃女等人的社群軟體Instagram，留言批評對方的穿搭，引來黃女不滿，夥同陳女等4人昨凌晨約何女出來談判，雙方一言不合隨即動手，其中黃女等4人涉嫌以電擊棒、辣椒水攻擊何女，何女雖反抗，但雙拳難敵多手，一下子就被打倒在地，警方獲報到場先將何女送醫，並將現場動手的5女全依妨害秩序及傷害等罪嫌送辦。

北市中山警分局昨凌晨2時許，接獲民眾報案，指松江路185號超商前有打架案，警方立刻出動快打到場，發現何女躺臥在地，身旁不遠處，則有4名短褲辣妹與男性友人在聊天。

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何女當時意識清楚，向警方指稱遭身旁的23歲黃女、曾女等人以徒手、辣椒水及電擊棒攻擊；黃女等人起初否認犯案，直至警方查獲電擊棒等物品，始承認動手。

黃女供稱，與何女是在網路認識，由於何女在IG留言嗆辣，又多次批評她們的穿搭，忍無可忍，才與網路認識的曾女等人，相約何女出來談判，另警方於現場24歲陳女身上，又搜出1包毒品咖啡包。

由於黃女事後也承認當時有反擊，警詢後等動手5人依妨害秩序、傷害等案嫌移送地檢署偵辦，現場黃女等人的男友人由於未動手，因此沒事，身上有毒咖啡包的陳女則另依毒品罪嫌送辦。

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一開始黃女等人不願承認有動手，直到警方搜出電擊棒後才承認犯行。（記者姚岳宏翻攝）

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