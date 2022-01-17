為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網上結怨 4短褲妹街頭電擊棒、辣椒水、拳腳街頭狂毆1女

    監視器拍下黃女等4人毆打何女，黃女的男性友人則在旁觀看。（記者姚岳宏翻攝）

    監視器拍下黃女等4人毆打何女，黃女的男性友人則在旁觀看。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/01/17 10:55

    〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲何姓女子在黃女等人的社群軟體Instagram，留言批評對方的穿搭，引來黃女不滿，夥同陳女等4人昨凌晨約何女出來談判，雙方一言不合隨即動手，其中黃女等4人涉嫌以電擊棒、辣椒水攻擊何女，何女雖反抗，但雙拳難敵多手，一下子就被打倒在地，警方獲報到場先將何女送醫，並將現場動手的5女全依妨害秩序及傷害等罪嫌送辦。

    北市中山警分局昨凌晨2時許，接獲民眾報案，指松江路185號超商前有打架案，警方立刻出動快打到場，發現何女躺臥在地，身旁不遠處，則有4名短褲辣妹與男性友人在聊天。

    何女當時意識清楚，向警方指稱遭身旁的23歲黃女、曾女等人以徒手、辣椒水及電擊棒攻擊；黃女等人起初否認犯案，直至警方查獲電擊棒等物品，始承認動手。

    黃女供稱，與何女是在網路認識，由於何女在IG留言嗆辣，又多次批評她們的穿搭，忍無可忍，才與網路認識的曾女等人，相約何女出來談判，另警方於現場24歲陳女身上，又搜出1包毒品咖啡包。

    由於黃女事後也承認當時有反擊，警詢後等動手5人依妨害秩序、傷害等案嫌移送地檢署偵辦，現場黃女等人的男友人由於未動手，因此沒事，身上有毒咖啡包的陳女則另依毒品罪嫌送辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    一開始黃女等人不願承認有動手，直到警方搜出電擊棒後才承認犯行。（記者姚岳宏翻攝）

    一開始黃女等人不願承認有動手，直到警方搜出電擊棒後才承認犯行。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化車站廣場移工大混戰 民怒：又鬧事了
    2022/01/16 21:53

    彰化車站廣場移工大混戰 民怒：又鬧事了
    前女友嫁好友 他自覺綠光罩頂揪眾毆情敵
    2022/01/10 12:48

    前女友嫁好友 他自覺綠光罩頂揪眾毆情敵

    新年好運貸著走 聯邦銀行好好款貸您
    口角糾紛持空氣槍威嚇 街頭全武行全送辦
    2021/12/10 19:34

    口角糾紛持空氣槍威嚇 街頭全武行全送辦
    台南宮廟遶境爆與神壇人馬街頭打群架 警急呼優勢警力支援壓制
    2021/11/30 11:00

    台南宮廟遶境爆與神壇人馬街頭打群架 警急呼優勢警力支援壓制

    發熱法寶！濕冷冬季照樣穿出時髦感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播