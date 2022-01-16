彰化車站廣場移工大混戰 民怒：又鬧事了

彰化火車站廣場每逢假日都聚集大批外籍移工，製造垃圾與衛生及治安問題已讓彰化市民忍無可忍。 （圖中照片非當事人，資料照）

2022/01/16 21:53

〔記者湯世名／彰化報導〕又鬧事了！彰化市彰化火車站廣場今晚發生數十名外籍移工大混戰，大批移工叫囂互毆，現場相當混亂，當警方據報趕抵就一哄而散，警方稍早已帶回相關人等釐清打架原因，並根據民眾所拍到的影片陸續通知相關人等到派出所說明，不過移工每逢假日群聚火車站前廣場經常製造垃圾與衛生問題，還偶傳打架，今晚大混戰引爆市民怒火，要求警方從嚴查辦。

彰化市長林世賢則強調，他已經去過現場驅趕、勸導很多次，要求這些外籍移工不要製造髒亂與治安問題，但應該是移工的休閒場所太少，他們無處可去，只好在這裡聚會。外籍移工對台灣經濟畢竟也有貢獻，不能抹滅，希望警方能加強巡邏，還給彰化市民一個安全的空間。

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有民眾在網路散布一段影片，今晚7時左右彰化火車站前廣場小公園原本聚集的大批外籍移工突然互相叫囂，旋即大打出手，還不時一路追打，有人的機車還被推倒，現場相當混亂。

彰化警分局立即派出多名員警趕抵現場，原本打成一團的移工看到員警趕來，立即一哄而散，還有人逃到大馬路上闖紅燈。

警方指出，警方趕到現場時移工們一哄而散 ，現場帶回多名移工，是否感情或金錢或其他原因引發打群架正在釐清。

不過外籍移工長期群聚彰化火車站前廣場小公園所引發的髒亂、衛生與治安問題，已引爆彰化市民的怒火，有人認為並不排斥移工，但移工們卻不自律，任意妄為，製造髒亂與偶打架鬧事已成當地日常，今晚更離譜竟然打群架，引發治安疑慮，要求警方能從嚴查辦。

彰化火車站廣場每逢假日都聚集大批外籍移工，製造垃圾與衛生及治安問題已讓彰化市民忍無可忍。 （圖中照片非當事人，資料照）

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