被人妻「騙炮」超火大 小王挨告判賠怒吼：想當炮友幹麻不早講

判決示意圖。

2021/11/17 10:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓女子隱暪已婚身分和潘男交往，潘男發現後提分手，還把吳女趕出愛的小窩，被戴綠帽的丈夫發現妻子偷情，除提離婚外更對吳、潘兩人提告求償50萬，潘男得知被告後超不爽，氣得大駡吳女「想當炮友幹麻不早講」，法官認定兩人已侵害丈夫權益，判賠20萬元。

判決指出，吳姓女子和丈夫阿進結婚6年多，婚後生下1子1女，2018年1月，吳女結識潘男，當時她告知潘自己離婚，兩人沒有交往維持普通朋友關係；幾個月後，潘男北上到桃園工作，並交了女友，吳女追到桃園，向潘男表達愛意，但潘考量自己已有女友拒絕吳女。

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吳女不放棄，用自己的「誠意」感動了潘男，潘男拋棄女友與吳女交往，但交往不到2個月，潘從吳女母親的口中得知，吳女仍未離婚還有丈夫，氣得他把吳女趕出兩人愛的小窩，並強調如果吳女沒有離婚兩人不可能再走下去。

而吳女的丈夫阿進某天看到妻子的手機，發現她傳「謝謝曾經擁有彼此的小孩」、「如果又懷孕的話當作什麼都沒有你能嗎？」給潘男，阿進質問妻子是否出軌，吳女否認，還說是潘男的女友借她的手機傳這些話給潘男，阿進不信，除提離婚外，更對吳、潘兩人提告求償50萬。

潘男得知被告後，氣得破口大駡吳女「其實你如果想要當炮友，你應該早早跟我講，我就不用這樣子付出啊，就偶爾帶你去旅館上床就好了，這樣不是很簡單，後面的事情都沒有」，並在法院審理時承認自己曾和吳女交往，但強調自己不曉得吳女已婚身分，自己也是受害者。

法官認為，洖、潘兩人往來過從甚密，已逾越一般常情可接受的合理程度，足認有相當親密程度的男女交往關係，已破壞原配婚姻生活的圓滿安全及幸福，並侵害配偶權益，因此判兩人應賠20萬元，可上訴。

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