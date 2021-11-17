為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被人妻「騙炮」超火大 小王挨告判賠怒吼：想當炮友幹麻不早講

    判決示意圖。

    判決示意圖。

    2021/11/17 10:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓女子隱暪已婚身分和潘男交往，潘男發現後提分手，還把吳女趕出愛的小窩，被戴綠帽的丈夫發現妻子偷情，除提離婚外更對吳、潘兩人提告求償50萬，潘男得知被告後超不爽，氣得大駡吳女「想當炮友幹麻不早講」，法官認定兩人已侵害丈夫權益，判賠20萬元。

    判決指出，吳姓女子和丈夫阿進結婚6年多，婚後生下1子1女，2018年1月，吳女結識潘男，當時她告知潘自己離婚，兩人沒有交往維持普通朋友關係；幾個月後，潘男北上到桃園工作，並交了女友，吳女追到桃園，向潘男表達愛意，但潘考量自己已有女友拒絕吳女。

    吳女不放棄，用自己的「誠意」感動了潘男，潘男拋棄女友與吳女交往，但交往不到2個月，潘從吳女母親的口中得知，吳女仍未離婚還有丈夫，氣得他把吳女趕出兩人愛的小窩，並強調如果吳女沒有離婚兩人不可能再走下去。

    而吳女的丈夫阿進某天看到妻子的手機，發現她傳「謝謝曾經擁有彼此的小孩」、「如果又懷孕的話當作什麼都沒有你能嗎？」給潘男，阿進質問妻子是否出軌，吳女否認，還說是潘男的女友借她的手機傳這些話給潘男，阿進不信，除提離婚外，更對吳、潘兩人提告求償50萬。

    潘男得知被告後，氣得破口大駡吳女「其實你如果想要當炮友，你應該早早跟我講，我就不用這樣子付出啊，就偶爾帶你去旅館上床就好了，這樣不是很簡單，後面的事情都沒有」，並在法院審理時承認自己曾和吳女交往，但強調自己不曉得吳女已婚身分，自己也是受害者。

    法官認為，洖、潘兩人往來過從甚密，已逾越一般常情可接受的合理程度，足認有相當親密程度的男女交往關係，已破壞原配婚姻生活的圓滿安全及幸福，並侵害配偶權益，因此判兩人應賠20萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    捨不得離富婆妻 外遇夫哭逼小三墮胎
    2021/11/11 12:23

    捨不得離富婆妻 外遇夫哭逼小三墮胎
    戶政人員通知他報戶口 建商經理離婚半年才知老婆討客兄
    2021/11/05 11:44

    戶政人員通知他報戶口 建商經理離婚半年才知老婆討客兄

    世界級全台最大百貨購物城即將誕生
    囂張小三判賠錢！ 不倫戀被發現反嗆正宮「你老公愛吃我下面」
    2021/11/04 09:18

    囂張小三判賠錢！ 不倫戀被發現反嗆正宮「你老公愛吃我下面」
    揪美艷人妻上摩鐵探索 男：想看妓女的長相啦！
    2021/10/15 18:02

    揪美艷人妻上摩鐵探索 男：想看妓女的長相啦！

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播