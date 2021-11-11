捨不得離富婆妻 外遇夫哭逼小三墮胎

判決示意圖。

2021/11/11 12:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕經營傳統產業有成的蔡姓婦人，一年能賺400萬元養家，但老公許男竟趁著出差時與黎姓女子發生性行為，黎女懷孕後，許男還哭著逼她墮胎，蔡婦得知此事認為黎女勾引她老公，氣得提告求償200萬元，法官認為黎女已侵害蔡女配偶權益，判賠30萬元。

判決指出，蔡女和許男結婚13年，婚後育有2名子女，2019年4月，許男和黎女到越南胡志明市出差時，兩人在飯店發生性行為，回台後，兩人持續交往，被蔡女發現後，氣得向黎女提告求償200萬元。

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高雄地院審理時，黎女辯稱她與許男於2017年認識，當時許男騙她已和妻子分居，想要追求她，但她認為許男和妻子關係不清不楚，拒絕他的追求；2年來，許男一直苦苦追求，直到兩人一起到越南出差時，因喝了一點酒，酒後意亂情迷的情況下，才委身許男。

後來她發現自己「一次就中」，把懷孕的事告訴許男後，許男擔心被妻子發現，哭著求她把小孩拿掉，她一時心軟進行墮胎手術，孩子拿掉後，許男持續糾纏她，兩人又發生1次性行為，直到被蔡女發現才斷了連絡。

黎女認為自己是「酒後失身」，不算侵害原配權益，但法官認為，黎女明知許男有老婆，卻還是跟他發生逾越男女交往的分際，發生過至少兩次性行為，因此認她已侵害蔡女配偶權益，考量兩人財力狀況，判黎女應賠30萬元，可上訴。

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