戶政人員通知他報戶口 建商經理離婚半年才知老婆討客兄

高雄陳姓男子接到戶政人員來電要他幫新生兒報戶口，他才驚覺已離婚半年的前妻偷情討客兄。示意圖。（資料照）

2021/11/05 11:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄某建商擔任經理的陳姓男子和老婆離婚半年後，突然接到戶政人員來電，通知他幫家裡的新生兒報戶口，陳男掐指一算，女人懷胎10月才產子，妻子跟他離婚前曾跟一名綽號阿信的男子搞曖昧，當時兩人還信誓旦旦堅稱清白，原來一切「攏系假」，氣得他向阿信提告求償100萬元，法官判阿信應賠18萬元。

判決指出，陳姓男子和妻子李女結婚沒幾年感情失和，李女常跑回娘家住，2017年9月，陳男去娘家準備找李女談離婚事宜時，見到妻子的「男閨密」阿信也在老婆家，且他後來無緣的丈人還告誡阿信和李女不要亂來，甚至讓阿信簽下「本人承諾於李OO離婚法律在訴訟期間，維持正常社交互動關係人際往來」的切結書。

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陳男直覺妻子與阿信有染，否則怎麼會被無緣的丈人逼簽切結書，但當時娘家人和阿信都堅稱兩人只有暖昧，沒有發生逾矩行為，李男當時沒有想太多，雙方協商了幾個月後，他與李女於2018年1月簽字正式離婚。

同年7月，陳男突然接到戶政人員來電，通知他趕快去幫家裡的新生兒報戶口，他一查才發現，前妻已在6月時產下一子，但他掐指一算，女人懷胎10月才產子，就算是早產兒，這個孩子怎麼算都是在他跟李女仍有婚姻關係的情況下所懷胎，經追查後，他確認孩子的生父就是阿信。

阿信也坦承自己就是孩子的父親，但他強調自己和李女發生性行為時，不知道李女是已婚身分，陳男見他詭辯不知反省，於是提告求償100萬元；法官審理時，根據李女懷孕順產的時間推算，兩人發生性行為應是在2017年9月或10月，而阿信已於當年9月簽下切結書，可知阿信與李女不倫時是知道對方有老公。

此外，李女也曾於2017年4月時，傳送「和你認識的最初早就已經搬回家住，早就分居，也已經在辦手續，或許是因為自卑，或許是害怕異樣的眼光，…，所以只要有人問，我都說已經離婚了」、「並非故意欺騙，你就算不懂我的感受，也不能這樣誤解我，我不是你想像中那樣的人」給阿信，因此認定阿信早就知道李女已婚卻還跟有夫之婦談感情，已侵害陳男原配權益，判他應賠18萬元，可上訴。

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