囂張小三判賠錢！ 不倫戀被發現反嗆正宮「你老公愛吃我下面」。（情境照）

2021/11/04 09:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓女子和丈夫結婚多年，她發現老公每個禮拜都會藉口出差或加班不回家，經追查後，才發現老公竟然與蘇姓女子不倫，蘇女還嗆她「你老公愛吃我下面」，蕭女氣炸提告求償50萬，法官判蘇女應賠10萬元。

判決指出，蕭姓女子和丈夫結婚多年育有2子，去8月起至今年2月，半年來，老公常說公司很忙要加班，或是公司臨時派他出差藉口不回家，蕭女本以為武漢疫情期間，百業受影響，老公還有工作要忙是很棒的事，沒想到她的無心放任，竟助漲老公在外偷吃大搞不倫戀。

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今年2月底，蕭女突然接到陌生女子傳訊息來嗆聲，對方自稱是她老公的愛人，還說「你不就聖女？哈哈哈那你老公也愛我愛得要死啊」、「還吃我下面、笑死」，蕭女看完簡訊後氣炸，逼問老公發生什麼事，老公才坦白自己在外面找砲友，砲打多了，讓蘇女從破友升格變為小三。

老公還說，他藉口加班或出差時，都是帶著蘇女去台中、高雄等地的旅館過夜，每個月至少發生2次性行為，半年來已發生超過12次；蕭女見老公坦承還懺悔，選擇原諒老公，但她不肯放過破壞她家庭的蘇女，於是提告求償50萬元。

鳳山簡易庭審理時，蘇女拒不出庭答辯，法官根據蕭女提供的對話紀錄，以及老公當庭坦白出軌等事證，認定蘇女侵害蕭女配偶權益，判她應賠10萬元，可上訴。

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