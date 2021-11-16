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    首頁　>　社會

    已婚男「白嫖」少女落跑 被報警抓人賠13萬、判關5個月

    約炮17歲少女白嫖落跑未付1萬元，少女怒報警獲賠13萬男詐欺判刑5月。（情境照）

    約炮17歲少女白嫖落跑未付1萬元，少女怒報警獲賠13萬男詐欺判刑5月。（情境照）

    2021/11/16 08:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名段姓人父透過通訊軟體約炮未滿18歲少女，談好以1萬元代價性交易，少女誤信和他在旅店發生關係後，段男竟想「白嫖」，趁少女浴室抽煙時落跑，未付1萬元，少女不甘人財兩失怒報案，段稱少女打扮成熟還抽煙，通訊軟體上設定20歲年齡，否認性侵，高雄地院審酌被告已賠13萬元達成和解，依詐欺得利罪判他5月、緩刑2年，得易科罰金，緩刑期間付保護管束，可上訴。

    判決書指出，段男已婚育有2名子女，今年2月間透過交友軟體SKOUT 結識17歲少女並約炮，表示願意支付1萬元和她發生性關係，卻明知自己並無支付性交易意願，竟意圖為自己不法利益，基於詐欺得利犯意，先以通訊軟體LINE與少女聯繫，約定1 萬元為代價從事性交易，使其陷入錯誤而答應。

    兩人相約一同進入旅店在房內性交易1 次，完事後未支付性交易價金，被告趁少女在浴室內抽煙逃離旅店，拒不支付1萬元，少女不甘被白嫖怒報警，坦白自己和被告性交易，並以line對話舉證，因被告反舉證不知情少女未滿18歲，法官雖未依性侵判處，仍以詐欺得利罪判段男5月徒刑，審酌被告賠償少女表示懺悔，同意緩刑2年。

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