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    首頁　>　社會

    誆稱給百萬照顧終生 養護中心老闆詐逾千萬判3年

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/11/11 16:20

    〔記者王定傳／新北報導〕3家老人養護中心實際負責人龔明媚，在2006年至2008年間，向家屬佯稱有跟改制前的台北縣政府社會局合作，若繳交一筆鉅額費用，就可讓老人終身免費入住，且老人死亡後還可領回費用，詐得1120萬元；新北地院法官審酌她與大部分被害者和解、承諾分期賠償，有積極彌補過錯，依詐欺取財等罪判刑3年，其中1年得易科罰金，緩刑5年。

    檢方調查，龔女是改制前的台北縣中和市「私立佑林、佑仁、佑榮老人養護中心」實際負責人；她於2006年至2008年間，向家屬佯稱有跟台北縣社會局合作，若家屬繳交一筆鉅額費用，就可讓老人終身免費入住，且老人死亡後，還可領回所繳費用，總計向9位民眾施詐得手1120萬元。

    不僅如此，2003年間，龔女以每月3000元代價，請一名呂姓民眾擔任佑榮養護中心名義負責人，呂某為此深感不妥，後來跟龔女簽署切結書，委託龔女向主管機關辦理負責人變更事宜。

    怎料，龔女明知佑榮養護中心經營不善，可能欠稅及貨款，拒不依約向主管機關辦理負責人變更事宜，並於2008年間潛逃出境，致呂某遭法務部行政執行署強制執行，以繳納佑榮養護中心所積欠的勞保及健保等相關費用，另遭廠商追討貨款，損失約77萬餘元。

    檢方調查，龔女一直藏身海外，日前因丈夫生病才悄悄返台被逮；法院審理時，她坦承犯行，並與8名被害者和解，承諾分期賠償，至於未能和解的部份，則是因為該名被害者已死亡而無法由法院排定調解。

    法官判定龔女所為觸犯詐欺取財及背信罪，斥責她欠缺尊重他人財產法益的觀念，所為應予非難，但考量她犯後認罪，承諾分期賠償，獲8名被害者原諒，可見她有積極彌補過錯，確有悔意，予以緩刑，並命她按期賠償，以保障被害者權利，若不遵守且情節重大，檢方可依法聲請撤銷緩刑。

    法官並認為，龔女已賠給被害者的部份，犯罪所得視為已實際合法發還被害者；至於未能和解及尚未賠完的部份，仍應依法宣告沒收或追徵價額，但若未來她有依緩刑條件繼續分期賠償，亦視為已發還被害者，此部分應於檢察官執行犯罪所得沒收或追徵時再予以扣除。

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