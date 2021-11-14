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    首頁　>　社會

    為騙喪假薪資 她竟讓「父親死2次」判關8個月

    基隆地院近日審結，判處葉女有期徒刑8月，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，判處葉女有期徒刑8月，緩刑3年。（記者吳昇儒攝）

    2021/11/14 08:59

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名葉姓女子前年在仁愛區某家燒臘店擔任外場工作人員，為騙取喪假，竟向老闆謊稱父親過世（葉父早於一年前死亡），並商借2萬元支付喪葬費。去年1至2月間，更藉由收錢的機會A走3萬元。老闆發現款項有落差，調閱監視器揪出葉女惡行，提出業務侵占及詐欺告訴。基隆地院近日審結，判處葉女有期徒刑8月，緩刑3年。

    檢警調查，葉女於2019年12月5日到燒臘店工作，2天後就用LINE通知劉姓老闆表示，自己的父親於當晚過世，必須請喪假；劉姓老闆陷於錯誤，讓葉女請了5天喪假，並支付相關薪水。

    隔年1月21日，葉女向老闆謊稱，父親的喪葬費遭業務員騙走，需借錢支付喪葬費，好心的老闆直接借出2萬元給葉女應急；相隔12天，葉女又以向房東購屋，需借錢支付訂金，再騙走老闆2萬元。

    2月下旬，劉老闆發現開店內收支有異，調閱監視器影像發現，葉女乘機侵占店內現金，雙方原協調還款方式，但葉女均未未依約履行，只好報警處理；事後更調查出，葉女父親早於2018年就已過世。

    檢警偵訊時，葉女承認所有犯行，並表示如老闆所說，被發現之後，有與老闆簽下和解書，但未履行。

    法官認為，葉女只因缺錢花用，竟謊稱早已過世的父親再「過世」1次，騙取喪假薪資，並獲得借貸款項，違背誠信及職業道德；更藉由店內員工身分，利用職務將經手的收銀款項及外送收取餐點費機會，侵占店內收入並花用一空，造成劉姓老闆財產損害。

    法官考量葉女犯後態度尚佳，侵占及詐騙金額、犯罪動機，及雙方已協議好還款方式，並調解成立等因素，觸犯詐欺取財罪部分，判處葉女有期徒刑4月；觸犯業務侵占罪部分判處有期徒刑6月，應併執行有期徒刑8月，緩刑3年。葉女若未依規定支付賠償金額，則撤銷緩刑宣告。

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