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    首頁　>　社會

    涉打老人、假鈔騙真鈔... 張安樂隨扈王啟鑌被起訴

    中華統一促進黨總裁張安樂的隨扈、「中華安樂之友會」會長王啟鑌（圖中）。（資料照

    中華統一促進黨總裁張安樂的隨扈、「中華安樂之友會」會長王啟鑌（圖中）。（資料照

    2021/11/11 13:33

    〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨總裁張安樂的貼身隨扈、「中華安樂之友會」會長及竹聯幫地堂份子王啟鑌，去年涉嫌在酒吧傷人、打老人，還以假亂真拿假鈔騙民眾兌換人民幣等，台北地檢署今依詐欺、傷害等罪將王啟鑌、小弟王睿楷起訴。

    王啟鑌去年落網前，曾在2017年涉入台大租借場地濺血案，當時他和張安樂次子張瑋等人均遭法辦；2018年王男參選新北市永和里長落選，選前張安樂曾到場助選；身為王啟鑌手下的饒舌歌手梅海強，拍攝歌曲「屁孩王Brat King」MV時，也曾安排王啟鑌入鏡；梅海強此次也受王啟鑌波及而被法辦，但檢方考量他涉案罪證不足，將梅海強不起訴。

    檢警調查，梅海強去年2月騎單車行經北市中山區一家酒吧前，在酒吧外烤肉的6名外籍人士要他不要騎太快，事後王啟鑌即率多名手下趕來，遞給酒吧老闆「狼友會」的名片，還用辣椒水噴灑酒吧老闆及外籍人士，造成外籍人士受傷。

    去年9月，王啟鑌不滿一輛載瓦斯桶的機車擋住他的去路，竟把對方的瓦斯桶翻掉；1個多月後又追打七旬男子成傷，還率眾闖進醫院恐嚇對方不准報警，因而被法辦。

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