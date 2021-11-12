買國安私菸喊冤無罪 永和警衛室3士官：依慣例買免稅菸

國安私菸案，時任總統永和警衛室駕駛班上士劉尊彰、黃柏維、潘秉忠都聲稱所為依歷任運作模式，以為是合法免稅菸品，請求高院判決無罪。（翻攝資料照）

2021/11/12 22:16

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今天繼續審理華航國安私菸案，傳訊時任總統永和警衛室駕駛班上士劉尊彰、黃柏維、潘秉忠，他們都聲稱所為依歷任運作模式，以為是合法的免稅菸品，請求高院判決無罪，還其清白。

高院審理國安私菸案，從8月底起，已傳訊兩波被告，分別是首波的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉，被判刑10年4月、10年2月，及第二波的華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、管理師陳穎彥等4人，其中，邱彰信、于堯和陳穎彥3人被依稅捐稽徵法第41條的逃漏稅捐罪，分別判刑2年8月、2年6月和2年徒刑，黃川楨則被依幫助犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪判刑5年4月徒刑；6人庭訊均否認犯罪。

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高院今天下午傳訊劉尊彰等3人，檢方指控，劉尊彰負責統計駕駛班菸品訂單，涉案程度較其他駕駛兵深，且購買900條免稅菸最多，因此一審依公用運輸工具裝運漏稅物品罪判決多名駕駛兵中，將劉尊彰判刑7年，刑責最重，而黃柏維、潘秉忠都判6年4月。

劉尊彰喊冤說，他自己不抽菸，免稅菸品統計表也是華航提供的，當時不知道是違法的漏稅菸品，直呼「我很冤枉」。

黃柏維指稱，當時是依歷任總統出勤專案工作模式運作，他有購買，但以為是合法菸品，沒有犯罪。

潘秉忠說，從2017年進總統府待衛室後，一直以來都是以此方式訂購交貨，法官問，「何謂『此方式？』」潘秉忠回答說，就是機邊交貨的方式，之前，他一直以為這樣購買是合法的。

本案源於2019年7月22日，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」出訪行程返台，調查局查獲國安局官員趁總統出訪機會，夾帶近萬條未稅的違法私菸弊情，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境。

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