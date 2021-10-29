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    國安私菸案二審首開庭 吳宗憲：買菸是維安行政工作的一環

    高院今首度審理國安私菸案，傳訊前總統府侍衛室少校吳宗憲出庭，庭後，吳低調離去。（記者楊國文攝）

    高院今首度審理國安私菸案，傳訊前總統府侍衛室少校吳宗憲出庭，庭後，吳低調離去。（記者楊國文攝）

    2021/10/29 18:30

    〔記者楊國文／台北報導〕喧騰一時的華航國安私菸案，台北地院依貪污治罪條例等罪，將國安官員、華航高層等14 人判刑，高等法院今天首開度開庭，傳訊分別被重判10年4月、10年2月，時任總統府侍衛室少校的吳宗憲、張恒嘉均否認犯罪，辯稱代購免稅菸是國安慣例，「學長都如此交接下來」，但法官數度質疑，「買菸也是維安工作嗎？」吳宗憲語塞後指稱，認知上，買菸是總統出訪專案工作的一環。

    因被告人數眾多，高院採分批開庭審理，訂下月9日傳訊涉案的華航空品處4名被告，包括空品處副總邱彰信、協理于堯、代理組長黃川禎、管理師陳穎彥；一審判刑2年至5年4月不等徒刑。

    高等法院今天下午首波庭訊，先傳訊吳宗憲及張恒嘉，2人均主張應獲判無罪。吳宗憲說，沒有貪污的不法犯意，代購免稅菸品是歷年專案慣例，華航、海關人員都沒有制止，沒有貪污的不法犯意。

    張恒嘉則說，之前沒有人告知是漏稅物品，只知道較便宜，後來因為擔心「社會觀感不好」，被告知要「低調」，才會與華航人員私下聯繫，他也說，之前經手的學長也如此做，交接下來，否認犯罪。

    吳宗憲庭訊尾聲也強調，這是國安局學長歷年來的慣例，且基於信賴原則相信華航的說法，且華航還給他們明細表，鼓勵多買。

    不過，高檢署檢察官主張，吳宗憲、張恒嘉涉嫌貪污治罪條例的共同犯以公共運輸工具裝運漏兌物品罪，一審判決適當。

    法官許泰誠則質問，一審認定未向海關報驗申報的免稅菸品多達9700多條，「為何買這麼多？」吳宗憲說，他只是承辦人，買菸是行政工作的一環，法官許泰誠追問：「難道總統府維安勤務有買菸這個項目嗎？」吳宗憲及張恒嘉一時答不出來，吳宗憲停頓後說，認知上，他負責的行政工作中，買免稅菸是其中之一。

    張恒嘉的律師另聲請「現場重建」，想勘驗當時機場停放菸品地點等處，以證明當時搬運菸品是公開進行，且並未設置告示牌告知，例如攜有應稅物品應予申報等。

    此案源於2019年7月22日，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」出訪行程返台，調查局查獲國安局官員趁總統出訪機會，夾帶近萬條未稅的違法私菸弊情，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境。

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    高院今首度審理國安私菸案，傳訊前總統府侍衛室少校吳宗憲出庭，庭後，吳低調離去。（記者楊國文攝）

    高院今首度審理國安私菸案，傳訊前總統府侍衛室少校吳宗憲出庭，庭後，吳低調離去。（記者楊國文攝）

    高院今首度開庭審理國安私菸案，傳訊時任侍衛室少校張恒嘉出庭。（記者楊國文攝）

    高院今首度開庭審理國安私菸案，傳訊時任侍衛室少校張恒嘉出庭。（記者楊國文攝）

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