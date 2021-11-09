私菸案華航副總邱彰信4人稱未犯罪 沒有圖利、協助逃漏稅動機

捲入國安私菸案的華航副總邱彰信，在高院庭訊後低調離去，否認犯罪。（記者楊國文攝）

2021/11/09 17:39

〔記者楊國文／台北報導〕喧騰一時的華航國安私菸案，台北地院依貪污治罪條例等罪將國安官員、華航人員共14人判刑，高等法院今傳訊被告華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、管理師陳穎彥等4人出庭，邱等人均否認犯罪，辯稱負責總統出訪專案不下20次，本案販售免稅菸品沒有圖利國安人員或協助逃漏稅的動機，黃川楨的律師並聲請到交貨停機坪現場履勘，欲證明黃沒有犯罪。

此案源於2019年7月22日，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」出訪行程返台，調查局查獲國安局官員趁總統出訪機會，夾帶近萬條未稅的違法私菸弊情，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境。北院將14人判刑後，全案上訴高院。

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高院日前首度開庭，傳訊分別被重判10年4月、10年2月，時任總統府侍衛室少校的吳宗憲、張恒嘉，2人均否認犯行，辯稱代購免稅菸是國安慣例，「學長都如此交接下來」，但法官數度質疑，「買菸也是維安工作嗎？」吳宗憲語塞後指稱，認知上，買菸是總統出訪專案工作的一環。

高院今天下午繼續傳訊邱彰信等4人，其中邱、于堯和陳穎彥3人被依稅捐稽徵法第41條的逃漏稅捐罪，分別判刑2年8月、2年6月和2年徒刑，黃川楨被依幫助犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪判刑5年4月徒刑。

邱彰信4人均辯稱未犯罪，並稱檢方對他們提起上訴，並無理由。邱彰信指稱，總統出訪專機是華航重要任務之一，華航人員均用心做好自己份內工作，他不認識國安人員，並無協助逃漏稅或圖利行為。

于堯辯稱，華航負責總統出訪專案不下20次，都嚴肅看待執行任務，賣免稅菸品沒有任何獎金，只想把事情做好，沒有犯法，從頭到尾沒想到免稅菸品是否會有違法的問題。黃川楨吐苦水稱，對被指派負責賣免稅菸品工作，他很認真在做，被判刑覺得很冤枉，黃的律師質疑，若華航人員出售免稅菸品有違法嫌疑，長榮航也承辦過總統出訪專案，是否也有相同問題？

法官許泰誠則質問，華航是上市公司，是否曾針對機邊交易模式、有無法律問題做過法律諮詢？不可能只是依慣例就一直如此做吧？邱彰信等人都稱不清楚。

華航空品處協理于堯被控涉及國安私菸案，今在高院庭訊辯稱未犯罪，庭後不願曝光，快步離去。（記者楊國文攝）

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